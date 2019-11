Enquête UBS auprès des entreprises: Les effets néfastes des taux d'intérêt négatifs

Les risques politiques poussent l'économie mondiale au bord de la récession. Avec l'aide des banques centrales, il devrait toutefois être possible de l'éviter. Dans ce contexte, les perspectives de l'économie suisse s'assombrissent elles aussi. Néanmoins, le dynamisme du marché du travail devrait permettre au pays d'éviter une récession. Cet élan n'est toutefois pas assez robuste pour susciter une reprise rapide de l'économie nationale. Les économistes d'UBS prévoient une croissance anémique du PIB de 0,7% cette année et de 0,9% en 2020.

Les risques de récession poussent les banques centrales à agir. Cette année, la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne (BCE) ont déjà abaissé leurs taux directeurs et devraient les réduire encore davantage au cours des prochains trimestres. En conséquence, le franc s'est renforcé face à l'euro. La BNS a réagi à cette récente appréciation en intervenant sur le marché des changes, mais pas encore par une réduction des taux directeurs. Or cette mesure n'est pas exclue, car le ralentissement de l'économie européenne devrait pousser la BCE à abaisser de nouveau ses taux l'an prochain. En conséquence, la BNS devrait faire de même pour contrer l'appréciation du franc. Sur les douze prochains mois, UBS s'attend donc à ce que le taux de change EURCHF stagne autour de 1.10.