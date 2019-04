Ethos président: les rémunérations variables sont trop élevées

Zurich (awp) - Le président de la fondation Ethos, Rudolf Rechsteiner, critique une fois de plus les rémunérations des top managers des deux grandes banques UBS et Credit Suisse. Il leur reproche aussi leur peu d'empressement à se responsabiliser pour les risques. Dans une interview à Schweiz am Wochenende, il a relevé que la question climatique jouera à l'avenir un rôle important dans l'évaluation des entreprises.

Par rapport aux salaires fixes, les rémunérations variables sont trop élevées, a dit M. Rechsteiner à propos de Credit Suisse. Le cours de l'action a reculé, les activités se sont révélées moyennement bonnes et les bailleurs de fonds ont perdu de l'argent. Pourtant, la direction a reçu au total 100 millions de francs suisses pour une seule année. Ce sont des rapports de grandeur américains dont on prétend qu'ils doivent aussi avoir cours en Suisse, selon le président.

UBS s'est vu infliger une amende de 4,5 milliards d'euros et n'a provisionné que 500 millions pour cela. Certes, le jugement n'est pas définitif, mais le risque est bel et bien présent, a critiqué M. Rechsteiner. Personne ne veut assumer la responsabilité. La menace d'une charge conséquente pèse sur la banque, mais à la direction on se plaît à dire "c'était avant l'exercice précédent, pas durant ma fonction". On peut réellement se demander si UBS a vraiment tiré un trait sur le chapitre "aide à la soustraction fiscale".

M. Rechsteiner entend aussi donner de nouveaux accents aux principes de placements de la fondation Ethos, faisant allusion au changement climatique. Ce dernier met en danger la durabilité de la valeur des placements de tous les investisseurs et va devenir une question existentielle, y compris pour les caisses de pension, selon lui. Les entreprises devront faire face à une série de "coûts climatiques". La perte de valeur boursière des entreprises qui dépendent fortement des énergies fossiles pourrait aussi devenir une charge pour les investisseurs, selon le président d'Ethos.

