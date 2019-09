Etude UBS «Energie durable pour la Suisse»: le développement durable, une chance pour l'innovation sur la place économique suisse

Zurich, le 25 septembre 2019 - La pollution atmosphérique a considérablement augmenté ces dernières années dans le monde entier, en particulier dans les pays émergents. La croissance démographique et économique, de même que l'urbanisation font exploser la demande en énergie et en électricité. Cette tendance structurelle devrait se poursuivre et il faut donc s'attendre, au plan mondial, à ce que les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter à moyen terme. Dans le même temps, la communauté internationale s'est engagée à les réduire. Des solutions politiques et technologiques sont attendues pour limiter le réchauffement planétaire.

En comparaison internationale, les émissions de la Suisse liées aux énergies sont relativement faibles. Les 37 millions de tonnes de CO₂ représentent 0,1% du volume mondial. Ce bas niveau d'émissions s'explique par la faible consommation de sources énergétiques fossiles et une production d'électricité qui produit peu d'émissions. Près de 60% de l'électricité suisse est d'ores et déjà produite de façon durable - l'un des taux les plus élevés dans le monde. Elle provient essentiellement de l'énergie hydraulique, qui en représente environ 55%, tandis que le solaire est la source d'énergie qui se développe le plus rapidement. La décision de sortir progressivement de l'énergie nucléaire (36%), sans émission de CO 2 , devrait devenir un véritable enjeu de la politique énergétique. Comparativement, le charbon et le gaz naturel sont des sources d'énergie peu utilisées en Suisse. Le plus gros potentiel de réduction des énergies fossiles réside dans la consommation de pétrole, en particulier dans le chauffage des bâtiments et le secteur des transports.