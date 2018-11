Le SFC nomme Matthias Heer à la tête de son bureau bruxellois

Zurich (awp) - Le Swiss Financial Council (SFC), organisation créée en novembre 2013 par UBS et Credit Suisse pour faire entendre leur voix à Bruxelles, a désigné Matthias Heer au poste de directeur exécutif de son bureau dans la capitale belge au 1er mars prochain.

En charge de la réglementation internationale auprès du prestataire de services financiers SIX depuis 2016, M. Heer a officié pendant trois ans en qualité de conseiller économique pour la Mission permanente de la Suisse auprès de l'Union européenne (UE), précise le SFC mardi dans un communiqué.

De 2010 à 2013, il a également été économiste dans le département de politique des marchés financiers du secrétariat d'État aux questions financières internationales (SFI), où il s'est notamment familiarisé avec les questions d'accès au marchés financiers. Il est titulaire d'un diplôme d'économie de l'Université de St-Gall.

"Avec son expérience avérée et son vaste réseau en Suisse et dans l'UE, (M. Heer) est idéalement qualifié pour diriger le Swiss Finance Council et renforcer ses opérations à Bruxelles", a déclaré Alexandre Zeller, président à la fois du SFC et de la filiale helvétique de Credit Suisse.

Le conseil d'administration du SFC comprend en outre Lukas Gähwiler, son homologue chez UBS Suisse, ainsi qu'Urs Rohner et Axel Weber, présidents respectifs des numéros deux et un bancaires helvétiques.

