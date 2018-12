Légère hausse de la performance des caisses de pension en novembre

Zurich (awp) - Les rendements des caisses de pension suisses se sont inscrits en légère hausse au mois de novembre, selon UBS. Dans l'échantillon passé sous revue, la performance a atteint 0,01% en moyenne, après déduction des frais.

Ce sont les plus grandes institutions de prévoyance qui s'en sortent le mieux, selon le communiqué de la banque paru jeudi. Disposant d'une fortune sous gestion supérieure à 1 milliard de francs suisses, celles-ci ont réalisé le meilleur résultat, avec 0,17%. Le meilleur résultat mensuel, de 0,62%, a ainsi été affiché par une grande caisse de pension.

Suivent les caisses de taille moyenne, avec une fortune entre 300 millions et 1 milliard de francs suisses, qui ont présenté une performance négative de -0,01%. Les petites caisses de pension dont la fortune est inférieure à 300 millions de francs suisses ont enregistré le rendement mensuel le plus bas, soit -0,10%. Le résultat le plus faible, de -0,67%, appartient à cette dernière catégorie.

Des signaux négatifs sont observés pour tous les groupes de référence sur l'ensemble de l'année 2018, relèvent les économistes d'UBS. "Les dernières semaines ont été caractérisées par une évolution en dents de scie. Les investisseurs ont privilégié les emprunts plus sûrs et la demande accrue a simultanément fait baisser les taux d'intérêt de la plupart des emprunts d'Etat et fait augmenter leurs prix". Le début de l'année 2019 devrait néanmoins être aussi volatil que la fin de l'année 2018.

Depuis 2010, les caisses de pension de l'échantillon d'UBS ont réalisé une performance de 3,80% par an en moyenne, après déduction des frais. Les grandes caisses de pension se placent en tête, avec 4,06%, suivies par les moyennes (3,73%) et les petites (3,70%).

