Les caisses de pension dans le positif en octobre

Zurich (awp) - Les caisses de pension suisses ont été dans le vert au mois d'octobre. La hausse des taux d'intérêt a entraîné des rendements obligataires négatifs, tandis que les actions ont apporté la contribution la plus forte.

Les institutions de prévoyance ont réalisé une performance de 0,45% en moyenne en octobre, selon le rapport mensuel d'UBS publié mercredi. La hausse atteint 9,32% depuis le début de l'année, après déduction des frais.

Les institutions de petite taille (fortune inférieure à 300 millions de francs suisses) ont affiché la meilleure performance, à 0,53%, suivies de leurs homologues de grande taille (fortune de plus de 1 milliard de francs suisses), avec 0,39%.

Les caisses de pension de taille moyenne, dont la fortune se situe entre 300 millions et 1 milliard de francs suisses, ont été les moins fortes, avec 0,35%. Entre janvier 2006 et ce jour, les institutions ont cumulé 55,11%, d'après UBS.

"En octobre, le soulagement suite aux petites avancées dans le différend commercial sino-américain a fait grimper les cours boursiers", détaille le communiqué. Les titres étrangers ont été les moteurs (1,95%), suivis de leurs homologues suisses (1,08%).

Cette détente a entraîné un changement des attentes vis-à-vis des banques centrales et une hausse des taux, laquelle a globalement fait baisser les obligations en franc suisse de -1,31% et celles en monnaie étrangère de -0,20%. L'immobilier a contribué à hauteur de 0,67%, le private equity de 0,31% et les hedge funds de -0,52%.

En octobre, la fourchette des rendements de toutes les caisses de pension de l'échantillon s'est élevée à 1,61 point de pourcentage (mois précédent: 2,10 points de pourcentage).

