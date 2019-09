Presse: UBS songe à fonder une coentreprise avec Banco do Brasil

Zurich (awp/reu) - UBS et l'établissement étatique Banco do Brasil songent à fonder une coentreprise dans le domaine de la banque d'investissements, assure Reuters.

Les sources anonymes de l'agence indiquent que les négociations se trouvent à un stade déjà avancé et prévoient la mise en commun de la division BB BI de Banco do Brasil et celle de la banque aux trois clés dans le pays, sans apport de nouveaux capitaux.

Le projet pourrait être prêt à être paraphé dès cette semaine. Ni UBS, ni Banco do Brasil n'ont souhaité commenter.

reu/jh/al