Presse: le transfuge d'UBS éconduit par Santander aurait reçu son indemnité

Zurich (awp) - Andrea Orcel, anciennement à la tête de la banque d'affaires du groupe UBS, aurait touché l'indemnité de 52 millions d'euros qui lui avait valu d'être éconduit en janvier dernier par le géant bancaire espagnol Santander, dont il était pressenti pour reprendre les commandes.

Citant plusieurs sources sous couvert d'anonymat, le portail d'information économique Cinco Dias laisse entendre mercredi que l'Italien, qui réclame à Santander plus de 110 millions d'euros pour non réalisation de contrat, aurait d'ores et déjà perçu le montant correspondant au bonus qui aurait dû lui être versé par son ex-employeur pour rester en poste.

Malgré le versement de son indemnité, l'intéressé a décidé de maintenir sa plainte devant les tribunaux, déposée le 24 mai. Si la justice espagnole venait à lui donner raison dans ce bras de fer, le quinquagénaire empocherait ainsi un pactole avoisinant les 165 millions d'euros.

De son côté, l'établissement espagnol affirme qu'à aucun moment il n'a signé de contrat avec l'ex-banquier star d'UBS. Le seul document serait, selon des sources judiciaires relayées par Cinco Dias, une lettre dans laquelle il est spécifié que l'engagement du financier italien dépendait de la réalisation d'une "série de conditions" avant d'être effectif.

Après avoir désigné en grande pompe Andrea Orcel en septembre 2018 pour reprendre le poste d'administrateur délégué (directeur général, ndlr), Santander avait fait machine arrière en janvier 2019, faute d'accord avec le numéro un bancaire helvétique, qui s'était refusé à verser l'indemnité.

En mars, le mastodonte ibérique s'était justifié, soulignant le caractère "inacceptable" des prétentions salariales de sa prestigieuse recrue "même au vu de son niveau et de sa trajectoire", et incompatibles avec ses "valeurs" et sa "responsabilité face aux actionnaires".

buc/al