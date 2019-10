Prévisions UBS: bénéfice trimestriel attendu à 953 millions de dollars

Zurich (awp) - UBS publiera mardi 22 octobre ses résultats au 3e trimestre 2019. Six analystes ont contribué au consensus AWP:

T3 2019E (en mio USD) cons. AWP T3 18A T2 19A produit d'exploitation 7'160 7'381 7'534 bénéfice avant impôts 1'275 1'704 1'759 résultat du groupe 953 1'253 1'392 bénéfice avant impôts ajusté 1'371 1'770 1'787 - GWM 836 964 905 - P&C Banking 373 407 392 - Investment Bank 246 429 439

Focus: le 3e trimestre ne devrait pas avoir été de tout repos étant donné l'environnement difficile marqué par des taux bas et des incertitudes géopolitiques (conflit sino-américain, Brexit, Hong Kong). Le directeur général Sergio Ermotti aurait fait des remarques dans ce sens le 24 septembre et confirmé la politique de distribution du dividende, selon des analystes.

La division gestion de fortune globale (GWM) ne devrait pas avoir engrangé de résultats exceptionnels, le trimestre ayant été aussi marqué par la pause estivale. Les marchés s'intéresseront en particulier à l'évolution de l'afflux d'argent nouveau après que la banque a dû accuser un reflux au 2e partiel. L'analyste de la ZKB s'attend à ce qu'UBS ait de nouveau bénéficié de rentrées d'argent.

En raison de la situation difficile au niveau des marchés financiers, UBS a annoncé en début d'année des économies de 300 millions de dollars qui devraient commencer à avoir un impact au 2e semestre.

Une bonne surprise n'est cependant pas à exclure car les banques américaines ayant déjà présenté leur copie trimestrielle ont pu battre en partie les prévisions.

Vu la faiblesse du titre - l'action a plongé sous la barre des 10 francs suisses en août - se posent également des questions d'ordre stratégiques. Certains investisseurs exigent une concentration sur la gestion de fortune, ce que la direction a jusqu'ici catégoriquement refusé et cette position ne devrait pas avoir changé.

OBJECTIFS (au niveau du groupe):

Lors de sa journée des investisseurs en octobre dernier, UBS a revisité et partiellement reformulé ses objectifs:

objectifs cible objectifs FY 19 FY 19-21 FY19-21 groupe . retour sur bénéfice CET1 15% 17% . ratio coûts-revenus (ajusté) 77% 72% . ratio de fonds propres CET1 environ 13% . ratio de levier CET1 environ 3,7% GWM . croissance bénéfice avant impôts (ajusté) 10-15% . ratio coûts-revenus (ajusté) 75% 70% . croissance argent nouveau 2-4%

POUR MÉMOIRE:

RATIO DE FONDS PROPRES: UBS ambitionne d'être une des banques les mieux capitalisées au niveau mondial. A fin juin, le ratio de fonds propres durs (CET1, pleinement appliqué) se situait à 13,3% et le ratio d'endettement (leverage ratio) à 3,83%. Les valeurs actuelles se situent dans plus ou moins dans la fourchette visée pour les prochaines années.

RACHAT D'ACTIONS: la banque a lancé un programme sur trois ans (2018 à 2020) pour un volume 2 milliards de francs suisses, dont 750 millions rachetés en 2018 et 600 millions jusqu'ici en 2019. Quelque 1,35 milliard d'actions ont été ainsi déjà rachetées. UBS vise un montant d'un milliard cette année.

Réorganisation IB: l'établissement a restructuré dernièrement sa division Banque d'affaires (IB). L'unité "Investor Client Services" (ICS) sera rebaptisée "Global Markets", où les deux subdivisions Actions et FRC (activités de change, taux et crédits) seront fusionnées. Les nouveaux chefs seront Jason Barron, actuel chef de l'unité Actions et son homologue de FRC, George Athanasopoulos.

Dans l'activité de conseil ("Corporate Client Services" (CCS), Ros Stephenson (L'Esperance) et Javier Oficialdegui doivent devenir co-directeurs pour la partie banque d'investissement et responsables des fusions-acquisitions et des opérations sur le marché des capitaux. L'unité doit être une structure globale plutôt que régionale et sera appelée "Global Banking".

De plus, les deux sous-divisions "Debt" et "Equity Capital Markets" sous la direction de Brendan Connolly seront fusionnées pour la première fois sur une base globale.

Personnalités: l'arrivée d'Iqbal Khan chez UBS a fait les gros titres de la presse. Ce dernier est maintenant le co-chef de la division gestion de fortune. Il dirige depuis début octobre ce secteur avec Tom Naratil, après la démission de Martin Blessing.

D'autres changements sont intervenus à la direction du groupe bancaire zurichois. Suni Harford va remplacer Ulrich Koerner en tant que président de la gestion d'actifs. Elle rejoint de ce fait la direction générale d'UBS. M. Koerner va rester employé par la banque en tant de conseiller. Mme Harford était depuis 2017 directrice des investissements pour la gestion d'actifs.

AFFAIRES JURIDIQUES: UBS traîne encore, parfois depuis des années, une série de casseroles judiciaires. En France, la banque avait écopé d'une amende record de 3,5 milliards d'euros pour "démarchage bancaire illégal" et "blanchiment aggravé de fraude fiscale", auxquels s'ajoutent des dommages et intérêts à l'État français pour 800 millions d'euros. La banque a fait recours.

UBS avait indiqué avoir provisionné 516 millions de dollars, mais en raison de la grande fluctuation selon l'issue de la procédure, la banque pourrait être amenée à ajuster ce montant. A fin juin, les provisions pour litiges totalisaient 2,51 milliards de dollars.

Par ailleurs, l'Administration fédérale des contributions (AFC) peut transmettre aux autorités fiscales françaises les données personnelles des détenteurs de 40'000 comptes détenus auprès d'UBS. Le Tribunal fédéral a accepté en août par trois voix contre deux un recours de l'AFC.

Contrairement à l'avis du juge rapporteur, la 2e Cour de droit public a estimé que la demande d'entraide administrative n'était pas une "Fishing Expedition" de Paris visant à recueillir au hasard des informations fiscales. Ou à incriminer UBS dans le cadre de la procédure pénale qui est toujours en cours.

Aux Etats-Unis, UBS n'est pas parvenu à un accord avec le Département américain de la Justice (DoJ) concernant un litige sur les titres adossés à des créances hypothécaires (RMBS). Le cas devra être tranché par un tribunal.

COURS DE L'ACTION: depuis le début de l'année, le titre a perdu 8,5% tandis que Credit Suisse a gagné 13% et le SMI 19%. Le titre présente la performance la plus faible parmi les valeurs vedettes.

