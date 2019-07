Prévisions UBS: bénéfice trimestriel attendu à 990,5 millions de dollars

Zurich (awp) - Le groupe bancaire UBS publie mardi ses résultats au 2e trimestre 2019. Cinq analystes se sont prêtés au jeu des pronostics:

T2 2019E (en mio USD) consensus AWP fourchette T1 19A T2 18A estimations produit d'exploitation 7'199 7'131 - 7'237 7'218 7'554 5 bénéfice avant impôts 1'412 1'281 - 1'630 1'546 1'679 5 - GWM 945 901 - 988 863 1'037 4 - Investment Bank 297 250 - 361 207 569 4 résultat du groupe 990,5 927 - 1'044 1'141 1'281 4 (en %) ratio fonds propres (CET1) 3,8 3,8 - 3,9 3,80 3,75 4

FOCUS: le second trimestre risque d'avoir été une nouvelle fois difficile pour le numéro un bancaire helvétique. Après le vent de panique qui s'était emparé des marchés fin 2018 et avait plombé les résultats du premier partiel, on a assisté à une légère embellie du climat des affaires au mois d'avril et de mai, avait indiqué le patron Sergio Ermotti début juin lors d'une journée des investisseurs.

Il avait toutefois souligné les incertitudes persistantes - évolution des taux, situation politique tendue au Royaume-Uni, en Italie et dans d'autres pays européens - qui ne sont pas de nature à restaurer la confiance des investisseurs. A cela s'ajoute le fait que le 2e partiel 2018 avait été relativement bon.

Le Tessinois avait laissé entendre que la performance de la banque d'investissement ne devrait pas foncièrement différer de celles d'autres acteurs de la branche. Or, la plupart des grandes banques étasuniennes ont signalé un recul de leurs unités de négoce, en raison de la retenue des investisseurs, toujours effrayés par la guerre commerciale et l'éventualité d'une récession. Les activités de fusions et acquisitions (M&A) continuent d'être faibles.

La banque aux trois clés continue également de compresser ses coûts et a annoncé des économies supplémentaires d'au moins 300 millions de dollars par rapport à son budget initial. Elle avait alors insisté sur le fait qu'il s'agissait de mesures "tactiques et non stratégiques". En clair, le groupe a décidé de reporter des investissements et renonce à certaines embauches. Les mesures devraient commencer à porter leur fruit au 2e semestre, avait alors indiqué la direction.

En raison de l'évolution souffreteuse de l'action - UBS portant actuellement le bonnet d'âne des valeurs du SMI - les questions stratégiques se posent à échéance régulière. Certains investisseurs demandent un recentrage radical sur la gestion de fortune (GWM). Jusqu'ici la direction d'UBS a accueilli la proposition avec une fin de non-recevoir, ce qui devrait continuer d'être le cas.

OBJECTIFS (au niveau du groupe):

Lors de sa journée des investisseurs en octobre dernier, UBS a revisité et partiellement reformulé ses objectifs:

objectifs cible objectifs FY 19 FY 19-21 FY19-21 groupe . retour sur bénéfice CET1 15% 17% . ratio coûts-revenus (ajusté) 77% 72% . ratio de fonds propres CET1 environ 13% . ratio de levier CET1 environ 3,7% GWM . croissance bénéfice avant impôts (ajusté) 10-15% . ratio coûts-revenus (ajusté) 75% 70% . croissance argent nouveau 2-4%

POUR MÉMOIRE:

RATIO DE FONDS PROPRES: UBS ambitionne d'être une des banques les mieux capitalisées au niveau mondial. A fin mars, le ratio de fonds propres durs (CET1, pleinement appliqué) se situait à 13,0% et le ratio d'endettement (leverage ratio) à 3,80%. Les valeurs actuelles se situent dans plus ou moins dans la fourchette visée.

RACHAT D'ACTIONS: la banque a lancé un programme sur trois ans (2018 à 2020) pour un volume 2 milliards de francs suisses, dont 750 millions rachetés en 2018. Pour l'exercice en cours, elle vise un montant de 1 milliard de dollars, dont 300 millions ont déjà été rachetés. Cet objectif avait été gelé après la condamnation en France, mais réaffirmé lors de la publication du premier partiel.

PARTENARIATS/M&A: début juin, UBS a annoncé la création d'une coentreprise avec le japonais Sumitomo Mitsui Trust (SuMi) dans la gestion de fortune, dont l'institut de la Paradeplatz détiendra 51%. Le début des activités est prévu pour début 2021.

SuMi est le plus important gestionnaire de fortune au pays du Soleil-Levant. Au 31 mars, sa masse sous gestion se montait à 285'000 milliards de yens, soit un peu plus de 2600 milliards de dollars.

Depuis quelques mois, les rumeurs se sont intensifiées à propos d'une fusion de la gestion d'actifs d'UBS avec DWS, l'unité correspondante de Deutsche Bank. Mi-mai Bloomberg rapportait que les pourparlers sont tombés au point mort, les deux parties ne parvenant pas à s'entendre sur qui aurait la main sur la future entité. A l'aune de la masse sous gestion, les deux groupes sont à peu près de taille égale (722 milliards pour UBS et 704 milliards d'euros pour DWS). Si elle aboutissait, la fusion donnerait naissance à un des plus grands gestionnaires d'actifs européen avec Amundi.

AFFAIRES JURIDIQUES: UBS traîne encore, parfois depuis des années, une série de casseroles judiciaires. En France, la banque avait écopé d'une amende record de 3,5 milliards d'euros pour "démarchage bancaire illégal" et "blanchiment aggravé de fraude fiscale", auxquels s'ajoutent des dommages et intérêts à l'État français pour 800 millions d'euros. La banque a fait recours.

UBS avait indiqué avoir provisionné 516 millions de dollars, mais en raison de la grande fluctuation selon l'issue de la procédure, la banque pourrait être amenée à ajuster ce montant. A fin mars, les provisions pour litiges totalisaient 2,68 milliards de dollars.

La banque aux trois clés attend également pour fin juillet une décision du Tribunal fédéral (TF) concernant le transfert de données bancaires à la France. Le verdict risque de faire jurisprudence dans de futurs cas d'entraide administrative, les juges de Mon Repos devant décider si le fisc français est en droit de demander des informations complémentaires à la Confédération à partir d'une liste de plusieurs milliers de numéros de comptes bancaires.

L'administration française avait déposé une demande d'entraide en mai 2016, après avoir obtenu ces numéros de comptes des enquêteurs allemands. L'AFC avait donné son feu vert au transfert de données en février 2018, mais UBS et les personnes concernées par cette demande avaient fait appel devant le Tribunal administratif fédéral (TAF).

Ce dernier avait statué en août dernier que l'Administration fédérale des contributions (AFC) n'était pas autorisée à livrer ces données, sur quoi l'affaire avait été portée devant le TF.

Aux Etats-Unis, UBS n'est pas parvenu à un accord avec le Département américain de la Justice (DoJ) concernant un litige sur les titres adossés à des créances hypothécaires (RMBS). Le cas devra être tranché par un tribunal.

COURS DE L'ACTION: depuis le début de l'année, la nominative UBS s'est dépréciée d'environ 4%, alors que tant son rival Credit Suisse (+12%) et son indice de référence SMI (+18%) ont gagné du terrain. L'année dernière, le titre avait déjà fondu de près d'un tiers, ce qui lui avait valu de figurer dans le wagon de queue des valeurs vedettes.

