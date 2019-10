Prévoyance et accession à la propriété: deux thèmes pour une planification

Les frais courants, souvent moins élevés que le loyer d'un logement comparable, rendent l'achat d'un bien immobilier clairement plus intéressant. En outre, la redistribution croissante au sein du 2e pilier, en faveur des retraités mais au détriment des actifs, incite ces derniers à retirer du capital avant le départ à la retraite.

Toutefois, on ne peut pas tirer de conclusion à l'emporte-pièce. «Ceux qui en profitent le plus sont ceux qui planifient stratégiquement leur capital de prévoyance et leur achat immobilier en tenant compte des circonstances actuelles et futures de leur vie», explique Jackie Bauer, économiste spécialiste en prévoyance chez UBS. Comme le 2e pilier permet non seulement d'effectuer des retraits pour accéder à la propriété, mais aussi d'effectuer des versements volontaires fiscalement avantageux, il est possible de déterminer la période optimale sur le plan financier pour des versements et des retraits, en fonction de l'âge, de la charge fiscale et du patrimoine.

Si le capital de prévoyance est utilisé pour l'achat d'un logement alors qu'on est encore jeune, il est conseillé de mettre de côté pour la retraite les économies potentielles réalisées sur les frais courants. Si, en revanche, on se trouve plus ou moins au seuil de la retraite, la question de la perception d'une rente ou du retrait en capital se pose souvent. Si le taux de conversion est faible, le rendement d'un logement loué ou que l'on occupe soi-même peut rendre l'investissement intéressant. Cependant, ce choix entraîne également de gros risques, de sorte que d'autres sources financières devraient permettre de couvrir les besoins les plus courants.

La sécurité de l'emploi, le fait que les deux partenaires sont ou non affiliés à une caisse de pension ou possèdent un ou plusieurs comptes 3a, la couverture des risques, notamment en cas d'invalidité et de décès pendant la vie active, ainsi que la santé de la caisse de pension sont autant de facteurs qui déterminent s'il faut utiliser l'avoir de prévoyance pour l'acquisition d'un logement. Et, dans l'affirmative, dans quelle mesure et à quel moment. «Chaque situation est particulière et il est préférable de l'examiner avec un conseiller en prévoyance pour pouvoir répondre de façon optimale aux besoins individuels», recommande Jackie Bauer.

UBS Switzerland AG