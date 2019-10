Sondage UBS sur les salaires: Les salaires augmenteront de 0,8% en 2020

Zurich, le 30 octobre 2019 - Les 335 entreprises interrogées par UBS escomptent une adaptation moyenne des salaires nominaux de 0,9% pour l'année en cours. L'augmentation des salaires devrait donc être légèrement supérieure à celle de 2018. Néanmoins, UBS s'attend pour 2019 à un taux d'inflation annuel nettement inférieur, à hauteur de 0,4%, ce qui signifie que les salaires réels augmenteront de 0,5% cette année. Le ralentissement économique devrait conduire à ce que les augmentations des salaires ne seront pas aussi élevées l'année prochaine que les années précédentes. Pour 2020, le sondage UBS sur les salaires montre une augmentation moyenne des salaires nominaux de 0,8% ainsi qu'une inflation légèrement supérieure de 0,5%, ce qui devrait conduire à une augmentation moindre des salaires réels, à hauteur de 0,3%.

Le tourisme en queue de peloton

Avec une augmentation des salaires nominaux de seulement 0,5% pour 2019 et 0,3% prévus pour 2020, le tourisme se classe en queue de peloton. L'inflation plus faible et les augmentations de salaires ont fait qu'on peut s'attendre à une hausse des salaires réels dans tous les secteurs en 2019. Toutefois, l'inflation en légère hausse et les augmentations des salaires nominaux plus faibles vont conduire à une légère diminution des augmentations des salaires réels en 2020. L'année prochaine, les augmentations de salaire les plus importantes seront enregistrées dans l'industrie chimique et le secteur pharmaceutique. Pour les industries automobile, électronique et métallurgique, les salaires resteront stables.

Toutefois, il convient de noter que, depuis 2009, la situation a, sur de nombreuses années, été différente. En raison de la faible inflation, parfois négative, pendant plusieurs années, les salariés ont pu bénéficier entre 2009 et 2016 des augmentations moyennes des salaires réels les plus élevées de ces trente dernières années.

Les entreprises s'attendent à une stagnation de l'économie

Par rapport à l'année dernière, les estimations concernant l'évolution conjoncturelle ont été corrigées à la baisse. En 2020, environ deux tiers des entreprises interrogées s'attendent à une stagnation de l'économie. Elles sont même 9% à prévoir une récession. UBS a également nettement corrigé ses prévisions à la baisse et s'attend, après une forte croissance économique d'environ 2,8% en 2018, à une croissance nettement inférieure, de 0,7% pour 2019 et de 0,9% pour 2020. Un total de 60% des personnes interrogées anticipent que le taux de chômage se maintiendra à 2,5%. La part des entreprises qui s'attendent à une augmentation du chômage est toutefois passée de 9 à 32%. Pour 2019 et 2020, UBS estime que le chômage persistera aux alentours de 2,5%. De telles valeurs autorisent à toujours parler de presque plein emploi.

Un tiers des entreprises sont concernées par les mesures d'accompagnement

Cette année, UBS a par ailleurs interrogé les entreprises sur leur point de vue à propos des mesures d'accompagnement de la Confédération visant à protéger les travailleurs pour savoir à quel point elles sont concernées. Résultat: seul un tiers des entreprises indiquent être directement concernées par ces mesures d'accompagnement. Toutefois, la majorité des entreprises impliquées les approuvent.

Cependant, de nombreuses entreprises estiment qu'il est nécessaire d'agir. Plus de 40% des entreprises directement concernées considèrent que la charge administrative est élevée et sont favorables à sa réduction. Les services aux entreprises et les industries métallurgique et textile sont les plus touchés. Près de la moitié des entreprises considèrent que les mesures d'accompagnement sont un moyen approprié pour garantir la protection des salaires et prévenir la dégradation des conditions de travail. Près de 40% estiment qu'elles représentent une protection importante pour les salariés. Toutefois, plus de 15% jugent aussi que, par ces mesures, l'Etat règlemente trop le marché du travail.

Les mesures d'accompagnement constituent d'ailleurs l'un des enjeux de la conclusion de l'accord-cadre avec l'Union européenne. L'approbation de l'accord-cadre, à hauteur de 60% parmi les entreprises interrogées, est élevée. Environ un tiers sont favorables à la conclusion de l'accord-cadre avec les mesures d'accompagnement existantes et environ un quart à une conclusion avec des mesures d'accompagnement atténuées. Cette opinion est partagée par presque tous les secteurs.