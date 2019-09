UBS : Changements au sein de l'Executive Committee d'UBS Région Suisse

Cadre dirigeante forte d'une riche expérience, Martha Böckenfeld rejoint l'Executive Committee (EC) de la Région Suisse. A partir du 1er novembre, elle prendra la tête du département Digital Platforms & Marketplaces nouvellement créé et sera, dans cette fonction, directement rattachée à Axel Lehmann.

Les plateformes de crédit ont connu une croissance fulgurante en très peu de temps dans les pays européens voisins, notamment en matière hypothécaire. Les plateformes d'intermédiation traitent en effet quelque 40% des prêts hypothécaires en Allemagne et même environ 70% en Grande-Bretagne. En Suisse, cette évolution n'en est qu'au début. Mais UBS a repéré cette tendance de bonne heure, ce qui l'a incitée à élaborer UBS Atrium, une plateforme très appréciée pour l'immobilier de rendement qui a déjà réalisé l'intermédiation de plus d'un milliard de francs depuis son lancement il y a environ deux ans.

En outre, UBS progresse rapidement en vue de lancer une plateforme dédiée aux immeubles résidentiels à usage propre qu'elle teste actuellement avec succès. Le déploiement sur le marché est prévu au premier semestre 2020. Grâce à cette plateforme, la banque vise également de devenir le leader du segment des résidences principales qui connaît une forte croissance. A moyen terme, UBS entend atteindre un volume d'intermédiation hypothécaire de l'ordre de cinq à dix milliards de francs.

«Avec la création de ce nouveau département, UBS va renforcer encore son rôle de leader sur ce marché en croissance. A la tête du département, Martha Böckenfeld sera chargée de poursuivre le développement et la mise en œuvre de notre stratégie en ce qui concerne notre plateforme de crédit numérique», a indiqué Axel Lehmann.

La juriste binationale germano-suisse a obtenu son doctorat à Münster (D), puis a assumé des fonctions de direction au sein du groupe Winterthur, qui faisait alors partie du Credit Suisse. Elle était également membre du conseil d'administration du groupe en tant que Executive Director. Martha Böckenfeld se distingue par plus de vingt ans d'expérience dans des fonctions de direction dans les services financiers, notamment comme CFO du groupe BHF Kleinwort Benson et CEO de Kleinwort Benson Bank.

Son parcours l'a amenée en Asie, au Royaume-Uni et en Suisse. Martha Böckenfeld est actuellement présidente et responsable de la stratégie numérique de DFG Deutsche Fondsgesellschaft SE Invest, une fintech qu'elle a cofondée. Elle est par ailleurs membre du conseil d'administration d'Unicredit et de Generali Suisse depuis 2016 et membre du conseil de fonds de BlackRock Global Funds depuis 2018.

Martha Böckenfeld est une dirigeante qui dispose de solides connaissances et compétences. Sa vaste expérience opérationnelle internationale dans différentes fonctions de direction contribuera à l'essor de la plateforme de crédit numérique. UBS lui souhaite beaucoup de succès et de plaisir dans ses nouvelles fonctions. La banque remercie aussi Karin Oertli, COO d'UBS Switzerland, qui a soutenu avec clairvoyance le développement stratégique de l'activité de plateforme et l'a résolument fait progresser sur la voie de la croissance.

«Au nom d'UBS, je remercie chaleureusement Roger pour ses plus de 40 ans passés chez UBS et pour son énorme engagement envers la banque. Je lui adresse mes meilleurs vœux pour l'avenir. En même temps, je souhaite une cordiale bienvenue au sein de l'EC d'UBS Suisse à Simone Westerfeld et à Martha Böckenfeld, deux nouvelles collègues éminemment qualifiées. Fortes de leur vaste expérience opérationnelle internationale, elles enrichiront au sein de l'équipe les échanges destinés à favoriser une croissance durable et rentable», a conclu Axel Lehmann.

UBS Switzerland AG