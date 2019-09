UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland 2 (UBS-CEIS 2): Clôture des souscriptions couronnée de succès à 472 millions de CHF en chiffres ronds

Informations



UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland 2 SA (UBS-CEIS 2 SA) est une société par actions dont le siège se situe à Bâle. En sa qualité de SA d'associés indéfiniment responsables, la société est le seul membre responsable de façon illimitée d'UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland 2, SCmPC. Elle a pour objectif la structuration, l'établissement, la gestion et le conseil de sociétés et de placements collectifs de capitaux, notamment dans le domaine des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et des infrastructures énergétiques, ainsi que dans les domaines associés. UBS-CEIS 2 est un développement du fond dans les infrastructures UBS-CEIS, lancé avec succès en 2013. Ce dernier a fait ses preuves, mais est fermé aux nouveaux investisseurs. UBS-CEIS 2 réunit également les intérêts d'investisseurs institutionnels et ceux des entreprises d'approvisionnement en énergie (EAE) en se concentrant sur la Suisse, tout en exploitant le potentiel des marchés européens de l'énergie.

Juridiquement, la solution de placement UBS-CEIS 2 est une société en commandite de placements collectifs (SCmPC) conformément à la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC). UBS Asset Management est responsable de la distribution. Fontavis AG s'occupe de la gestion de portefeuille et donc de toutes les décisions d'investissement. Fontavis affiche une expérience de longue date et dispose de spécialistes expérimentés dans le domaine des énergies renouvelables et de la gestion d'actifs, ainsi que d'un réseau étendu dans le secteur des énergies renouvelables en Europe. En outre, le partenariat s'est élargi pour inclure la Mobilière, dont les ingénieurs spécialisés soutiennent Fontavis dans les domaines de la gestion des risques et de l'analyse des assurances. De plus, elle se propose en tant que partenaire d'assurance aux sociétés cibles potentielles intéressées.

A propos d'UBS Asset Management

UBS Asset Management gère 831 milliards d'USD d'actifs à travers le monde, emploie environ 3400 personnes et est un fournisseur de premier rang d'investissements dans les infrastructures (placements directs dans des actions et des titres de créance, ainsi que dans les fonds de fonds).

A propos de Fontavis

Fontavis est un gestionnaire d'actifs indépendant, basé en Suisse, et spécialisé dans les investissements directs dans les énergies propres et dans l'infrastructure. En tant que gestionnaire d'investissement réglementé par la FINMA, la société gère 1 milliard de CHF d'avoirs.

A propos de la Mobilière

Un ménage suisse sur trois est assuré auprès de la Mobilière. La compagnie d'assurance toutes branches affichait au 31 décembre 2018 un volume de primes de 3831 milliards de CHF. En tout, 79 agences générales indépendantes avec un service des sinistres propre, implantées sur près de 160 sites garantissent la proximité à plus de deux millions de clients.

Vous trouverez davantage d'informations sur www.ubs.com/ceis

