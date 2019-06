UBS: Fitch confirme "A+", perspective "stable"

Londres (awp) - Fitch a confirmé le rating de crédit long terme d'UBS à "A+", ainsi que la perspective "stable". La note reflète une stratégie clairement définie et mise en place et qui vise à rester un leader global dans la gestion de fortunes. La position dans la clientèle privée et d'entreprises en Suisse est maintenue et la banque conserve un segment de banque d'investissements significatif, a précisé Fitch jeudi soir. Le profil de risque a par ailleurs été réduit, y compris en ce qui concerne les risques dans le domaine de la conformité (Compliance) grâce à des contrôles plus stricts.

ys/rp