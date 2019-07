UBS France tente de s'accaparer UBS La Maison de Gestion

Zurich (awp) - UBS France, filiale de la multinationale bancaire éponyme, entend étendre sa participation dans la coentreprise UBS La Maison de Gestion à 95%, contre 51% actuellement et approfondir ainsi l'intégration de ces activités de gestion de fortune. L'opération, pour un montant non dévoilé doit encore obtenir l'aval des autorités de surveillance et une procédure de consultation est en cours avec les représentants du personnel, précise la banque aux trois clés dans un communiqué mercredi.

La coentreprise avait été établie en 2017 avec Banque Leonardo France et bénéficie du soutien de plusieurs "grandes familles françaises", repésentées notamment par le groupe Dassault, Michel David-Weill et Carlo Benedetti, entre autres. Ces actionnaires minoritaires resteront représentés au capital de La Maison.

L'établissement dispose de cinq milliards d'euros d'actifs sous gestion.

jh/jh