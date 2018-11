UBS : Réouverture du siège principal d'UBS et de l'agence de la Bahnhofstrasse à Zurich après une rénovation complète

Le siège principal construit en 1917 a été rénové et a subi des extensions à plusieurs reprises au fil du temps. Après un peu plus d'un siècle, le bâtiment a fait l'objet pour la première fois d'une restauration complète. Cette rénovation a permis de l'ouvrir, de l'adapter aux besoins des futurs utilisateurs et de l'améliorer au plan urbanistique. Le concept de ces transformations est signé par la société de planification générale EM2N Architekten SA.

«Nous sommes fiers de notre bâtiment d'importance historique qui, d'une part, respecte la longue tradition de notre banque et, d'autre part, est désormais paré pour remplir les exigences du futur. Notre siège principal représente UBS et ses valeurs en tant que banque leader, active à l'échelle internationale, avec des racines suisses. A l'issue de la phase de rénovation qui a duré quelque trois ans, nous nous réjouissons aujourd'hui de voir que la réouverture est désormais imminente», déclare Axel A. Weber, président du Conseil d'administration d'UBS Group SA.

L'extérieur du bâtiment n'a que très peu changé car sa façade est classée monument historique. L'intérieur a été en grande partie réaménagé. La zone d'entrée donnant sur la Bahnhofstrasse est dorénavant beaucoup plus large, plus ouverte et plus accueillante. L'intérieur est clair et convivial. Au décor traditionnel s'ajoute un aspect moderne. Au rez-de-chaussée, le nouveau forum UBS et la nouvelle zone de distributeurs 24h/24 ouvrent le bâtiment vers la ville. Les quelque 200 m2 du Forum UBS sont disponibles pour de nombreuses manifestations - allant d'expositions à des événements clients en passant par des conférences. Du 3 au 14 décembre, le marché de Noël d'UBS s'y déroulera. Les exposants sont des ateliers protégés et des entreprises sociales qu'UBS soutient dans le cadre de son engagement sociétal, notamment via le soutien bénévole d'employés de la banque.

Début décembre, quatre boutiques et un restaurant - Cartier, Kjus, Luis Trenker et Technogym ainsi que le Bar 45 - ouvriront au rez-de-chaussée, le long de la Bahnhofstrasse et de la Pelikanstrasse.

Sergio P. Ermotti, CEO d'UBS Group SA, relève: «Au nom d'UBS, je remercie tous ceux qui ont contribué à la réalisation de notre nouveau siège principal. Ensemble, tous les participants ont créé quelque chose de durable qui respecte notre histoire et répond en même temps aux exigences de demain».

Réouverture de l'agence de la Bahnhofstrasse 45

Le hall historique des guichets rayonne de nouveau dans la splendeur de l'époque. La salle traversée par la lumière du jour est, d'une part, un monument architectural remarquable et, d'autre part, aussi la plaque tournante de l'agence UBS. Celle de la Bahnhofstrasse 45 est, comme toutes les quelque 280 autres agences en Suisse, orientée vers le client et souligne les valeurs d'UBS. L'agence est équipée au rez-de-chaussée de trois guichets, de six salons de conseil et d'une nouvelle zone automatique ouverte 24h/24. L'agence dispose également toujours d'une salle des coffres pour la clientèle.

Parallèlement à la réouverture de l'agence de la Bahnhofstrasse 45, l'agence provisoire de la Pelikanstrasse ferme ses portes.

Une construction durable et moderne avec certification LEED prévue pour le bâtiment

Le siège principal est construit de manière solide et durable sur le plan énergétique, avec des matériaux écologiques de qualité supérieure. Katrin Koch, responsable des Group Corporate Services, indique: «Grâce à l'isolation de l'enveloppe du bâtiment et à l'utilisation d'une technique de construction moderne, nous pourrons réduire la consommation énergétique future d'environ 30%». La rénovation de grande ampleur débouchera également sur un confort accru pour les utilisateurs. Les collaborateurs bénéficient d'un environnement de travail clair et convivial. Les zones de bureaux, de conférence et de rencontre sont équipées d'une infrastructure moderne et permettent un travail collaboratif et flexible dans un environnement local et global.

UBS poursuit ainsi une stratégie environnementale complète: elle a transformé et rénové le bâtiment conformément aux exigences de LEED Platinum. C'est le niveau le plus élevé de la norme internationale en matière de construction écologique, économe en ressources et durable.

Des œuvres d'art au siège principal d'UBS

‹Heritage meets Contemporary›, tel est le crédo de la rénovation qui symbolise le siège principal d'UBS. Certaines des principales œuvres d'art de l'UBS Art Collection sont exposées dans le bâtiment. Alors que des œuvres iconiques reflètent l'histoire de la banque, de nouvelles acquisitions et une sélection d'œuvres commandées soulignent l'attitude contemporaine, tournée vers l'avenir d'UBS et de sa collection.

Juste derrière l'entrée principale, est suspendue l'œuvre d'art la plus imposante. Cette création monumentale de l'artiste suisse John Armleder a été spécialement réalisée pour la réouverture du siège principal. L'artiste, né en 1948 à Genève, l'a créée spécialement pour ce lieu.

John Armleder est un exemple représentatif d'artiste suisse couronné de succès sur la scène internationale. Son nouveau tableau fait partie des «Pour Paintings», une référence à la technique de fabrication de ses œuvres. Cette création riche en couleurs et chargée d'énergie permet une première rencontre impressionnante avec le siège principal d'UBS fraîchement rénové. Elle représente très bien la nature de l'UBS Art Collection et allie l'héritage suisse à la pratique artistique du présent.

L'UBS Art Collection est considérée comme l'une des principales collections d'entreprise d'art contemporain au monde. Elle comprend plus de 30 000 œuvres d'art, dont des tableaux, des photographies, des dessins, des sculptures et des vidéos de quelques-uns des plus grands artistes mondiaux, de 1960 à aujourd'hui. La collection acquiert, partout dans le monde, des œuvres d'artistes reconnus et de talents de la nouvelle génération.