UBS : accord stratégique au Japon avec SuMi Trust Holdings

07/06/2019 | 11:28

UBS a annoncé le lancement d'un partenariat stratégique en matière de gestion de patrimoine avec la banque Sumitomo Mitsui Trust Holdings pour ses clients fortunés.



Les deux groupes ont convenu de créer une joint-venture détenue à 51% par UBS et offrant des produits, des conseils en investissement et des services financiers.



La joint-venture permettra à la clientèle actuelle d'UBS d'avoir accès aux services immobiliers du japonais, a annoncé la banque d'investissement suisse.



Parallèlement, les clients fortunés de SuMi Trust Holdings auront accès aux services de gestion de patrimoine d'UBS, aux services de négociation, de recherche et de conseil en actions.



