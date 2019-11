UBS confirme sa coentreprise avec Banco do Brasil

Zurich (awp) - La grande banque UBS et son homologue brésilien Banco do Brasil ont concrétisé leur intention de collaborer dans le domaine de la banque d'affaires. Les deux établissements ont signé un accord de partenariat contraignant, qui va aboutir à une coentreprise.

La nouvelle société fournira des services de banque d'affaires au Brésil et quelques marchés latino-américains, a indiqué le groupe zurichois dans la nuit de mercredi à jeudi. Elle devra encore passer l'écueil des approbations réglementaires.

En septembre, UBS et Banco do Brasil ont signé une lettre d'intention (Memorandum of Understanding) "non contraignante" pour le lancement conjoint d'une banque d'affaires en Amérique du Sud. La banque aux deux clés détiendra 50,01% de la nouvelle entité.

