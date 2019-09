UBS : création d'une nouvelle banque avec Banco do Brasil

24/09/2019 | 11:21

UBS a annoncé avoir signé un protocole d'accord avec Banco do Brasil en vue de la création d'un partenariat stratégique qui fournirait des services de banque d'investissement et de courtage en valeurs mobilières au Brésil et dans d'autres pays d'Amérique du Sud.



UBS et Banco do Brasil ont l'intention de fournir conjointement des services bancaires d'investissement au Brésil, en Argentine, au Chili, au Paraguay, au Pérou et en Uruguay.



La nouvelle banque d'investissement va proposer ces services aux entreprises clientes de Banco do Brasil et utilisera la plate-forme d'exécution et de distribution d'UBS. UBS serait l'actionnaire majoritaire (50,01%) de cette nouvelle entreprise.



