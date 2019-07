UBS : en petite hausse après ses trimestriels

23/07/2019 | 09:45

UBS grappille 0,6% à Zurich après la publication par la banque helvétique d'un bénéfice net de près de 1,4 milliard de dollars au titre du deuxième trimestre 2019, son plus haut niveau pour cette période de l'année depuis 2010.



Son profit avant impôts ajusté s'est tassé de 2% à un peu moins de 1,8 milliard de dollars pour des revenus d'exploitation de plus de 7,5 milliards, dépassant dans les deux cas les attentes des analystes.



'Le rythme de la croissance mondiale s'est stabilisé à un bas niveau après un ralentissement synchronisé au cours des trimestres précédents. Des risques demeurent du fait des incertitudes politiques et des tensions géopolitiques', note toutefois le groupe.



