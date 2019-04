UBS : et BOTTLETOP lancent ensemble #TOGETHERBAND pour soutenir les objectifs de développement durable des Nations unies

Zurich/Bâle, le 23 avril 2019 - UBS se réjouit d'être partenaire fondateur de #TOGETHERBAND, initié par la marque d'accessoires durables BOTTLETOP, qui vise à toucher des centaines de milliers de personnes dans le monde en collaboration avec la Fondation des Nations Unies, le Fonds mondial pour la nature (WWF), Project Everyone, Eco Age et Global Citizen.

Le 22 avril, à l'occasion de la Journée mondiale de la terre, BOTTLETOP et UBS ont lancé ensemble la campagne #TOGETHERBAND, avec pour but d'impliquer la planète dans les 17 objectifs de développement durable des Nations unies (ONU).

La campagne fait preuve de créativité et de culture pour attirer l'attention du public et encourager les actions. Elle vise à atteindre les objectifs grâce à la mode durable, à l'art contemporain, à la musique et à des films documentaires. Un groupe d'ambassadeurs connus, dont Doutzen Kroes et Michelle Yeoh, a été nommé pour la promotion de la campagne.

Les objectifs de développement durable ont été déterminés par l'ONU en 2015 et ratifiés par 193 nations dans le monde comme un appel universel à l'éradication de la pauvreté et à la protection de la planète. Ils visent aussi à garantir la paix et la prospérité pour tous d'ici 2030.

En septembre 2020, la campagne #TOGETHERBAND, qui va durer pendant un an et demi, va faire le décompte, pour chaque objectif, mois par mois, devant l'assemblée générale de l'ONU.

Sergio P. Ermotti, CEO du groupe UBS, affirme: «Nous sommes ravis d'être le partenaire fondateur de #TOGETHERBAND. Le développement durable est une priorité pour nous comme pour nos clients. En tant que gestionnaire de patrimoine leader au niveau mondial, UBS contribue déjà à établir des standards et des collaborations au sein de notre industrie et au-delà. Nous sommes particulièrement fiers que la Fondation UBS Optimus ait été sélectionnée pour contribuer, dans le cadre de cette campagne, à la levée de fonds pour des projets dont le but est de changer des vies.»

Le cœur de la campagne #TOGETHERBAND est composé de 17 bracelets d'amitié produits de manière durable et éthique. Leurs couleurs rappellent les objectifs de développement durable et leur fabrication est faite à base de plastique repêché dans les océans et d'humanium métal, un acier recyclé à partir d'armes à feu illégales confisquées.

La production des bracelets développe les compétences et crée une activité de subsistance pour des femmes artisanes au Népal. A chaque achat d'un bracelet, un deuxième est offert pour qu'il soit partagé, également sur les réseaux sociaux, afin de répandre le message primordial des objectifs de développement durable.

Cameron Saul, co-fondateur de BOTTLETOP, affirme: «Nous avons toujours cru au pouvoir d'une conception durable et d'une culture créative pour impliquer les gens efficacement dans les problèmes de développement. Avec #TOGETHERBAND, nous sommes ravis de combiner une main d'œuvre artisanale à l'immédiateté et à la portée des réseaux sociaux pour faciliter une conversation interculturelle autour des objectifs globaux, tout en mobilisant ceux qui veulent se rassembler pour un avenir meilleur.»

UBS continue de favoriser un changement crucial en finance et en philanthropie, ainsi que dans les communautés et dans les affaires. La banque entend jouer un rôle capital dans le façonnement d'un avenir positif en définissant des normes pour toute l'industrie.

Pour la clientèle privée comme institutionnelle, la banque développe des produits durables et d'investissement d'impact qui combinent un rendement financier avec un «retour sociétal». Les thèmes d'investissement à long terme comprennent des sujets importants tels que les nouvelles technologies, la santé, le climat ou la retraite.

En 2018, la gestion de patrimoine mondiale d'UBS a lancé le premier portefeuille d'investissements durables composé de mandats multi-actifs pour la clientèle privée. Sa valeur approche désormais les cinq milliards de dollars en avoirs investis.

Ayant intégré la durabilité dans sa plate-forme d'investissements, UBS Asset Management a ajouté à son fonds UK Climate Aware un fonds similaire accessible aux investisseurs internationaux. UBS travaille aussi activement à créer un monde meilleur, par exemple avec la Fondation UBS Optimus, dont les actions philanthropiques concrètes donnent des solutions innovantes à des problèmes sociaux pressants.

UBS faisait partie des 44 premières entreprises à avoir signé le Pacte mondial des Nations unies lors de son lancement en 2000. La banque s'engage ainsi à défendre les principes définis dans le Pacte en matière de droits de l'homme, de normes de travail, d'environnement et de combat contre la corruption.

UBS SA