UBS : et Bloomberg lancent le programme « Girls Take Finance » dans 12 villes du monde entier pour inspirer les jeunes filles à être la prochaine génération de leaders

L’initiative crée des opportunités éducatives pour informer diverses jeunes femmes sur les marchés financiers et les opportunités de carrière dans le monde des affaires et dans les secteurs de la finance et de la technologie

UBS et Bloomberg annoncent le lancement de « Girls Take Finance » (Les jeunes filles s’investissent dans la finance), initiative mondiale qui étend les évènements « Girls Take » (Les jeunes filles s’investissent) 2019 à 12 villes du monde entier. L’initiative « Girls Take Finance » est destinée à inspirer la prochaine génération de leaders en fournissant aux jeunes filles âgées de 14 à 18 ans des perspectives sur l’industrie des services financiers et les opportunités de carrière dans le monde des affaires et dans les secteurs de la finance et de la technologie.

En 2020, UBS et Bloomberg élargiront la portée de « Girls Take Finance » en incluant de grandes villes à travers le monde, y compris Francfort, Jakarta, Johannesburg, Londres, San Francisco, São Paulo, Sydney, et Zurich.

« Ayant débuté ma carrière dans le secteur des services financiers à 15 ans, en tant qu’apprenti, je suis bien placé pour savoir combien les encouragements sont importants lorsqu’il s’agit de faire des choix en matière de carrière », a déclaré Sergio P. Ermotti, PDG d’UBS Group. « C’est la raison pour laquelle je suis ravi d’élargir le programme cette année. En collaboration avec Bloomberg, nous pouvons inspirer des centaines de jeunes filles qui risqueraient de ne pas envisager sérieusement de poursuivre des carrières dans des domaines tels que les finances, les services bancaires et la technologie. »

Tout comme pour les évènements « Girls Take » antérieurs, UBS et Bloomberg travaillent en partenariat avec des organisations à but non lucratif locales, dans chaque ville, pour organiser des évènements sur site dans un certain nombre des lieux les plus emblématiques du monde des affaires et de la finance. Les programmes d’une journée incluront des ateliers axés sur les possibilités d’évolution de carrière et les compétences en matière de réseautage, des tables rondes auxquelles participeront des experts de l’industrie, et des conférences de motivation assurées par des bénévoles sur les diverses carrières offertes dans le domaine des services financiers.

« Les entreprises qui souhaitent attirer les talents les plus brillants de demain doivent faire davantage pour que les carrières dans leur industrie soient accessibles à un plus grand nombre de groupes diversifiés et à un âge précoce », a fait savoir Peter T. Grauer, président de Bloomberg LP et président fondateur de U.S. 30 % Club. « Nous sommes heureux de participer à l’initiative « Girls Take Finance » et nous nous réjouissons d’agrandir l’empreinte du programme maintenant dans sa deuxième année pour qu’un plus grand nombre de jeunes femmes puissent envisager un avenir pour elles-mêmes dans notre industrie, fortement intéressée par leur talent et leurs perspectives. »

L’initiative s’appuie sur la réussite des évènements « Girls Take » inauguraux, qui ont débuté en mars 2019, sous l’appellation « « Girls Take Wall Street » (Les jeunes filles s’investissent dans Wall Street), à New York, où UBS, Bloomberg et State Street Global Advisors ont réuni plus de 100 jeunes lycéennes pour participer à une journée de mentorat sur les carrières. En fin de journée, les jeunes filles ont sonné The Closing Bell® (la cloche de clôture) de la Bourse de New York pour célébrer le début du Mois de l’histoire des femmes.

En octobre 2019, UBS et Bloomberg ont mis en œuvre l’initiative « Girls Take Wall Street » en Inde, en organisant « Girls Take Dalal Street » à Bombay et « Girls Take GIFT City » à Ahmedabad. Près de 150 jeunes étudiantes de Bombay, de Pune et d’Ahmedabad ont participé aux évènements de mentorat. Les étudiantes ont également eu l’opportunité de sonner la Cloche de clôture de la Bourse de Bombay et ont visité l’India International Exchange (INX), première bourse internationale de l’Inde.

Par ailleurs, UBS et Bloomberg développent des initiatives distinctes visant à aider les jeunes à poursuivre leurs études et évoluer dans leurs carrières futures.

UBS est déterminée à prendre les rênes du changement qui importe dans le monde. Par le biais d’engagements financiers stratégiques et du travail bénévole de ses employés aux fins de promouvoir l’éducation, l’entreprise est déterminée à habiliter la prochaine génération de jeunes gens. Cette détermination est illustrée par les efforts déployés dans toute l’entreprise dans le cadre de ses programmes d’Affaires communautaires, notamment The Bridge Academy au Royaume-Uni, Keys To Your Future: College and Career Readiness aux États-Unis, YES (Young Enterprise Switzerland) en Suisse et UBS Community Academies dans la région APAC. Pionnier de la finance sociale, l’UBS Optimus Foundation joue un rôle de premier plan en pilotant une philanthropie efficace qui apporte des solutions innovantes aux problèmes sociaux et environnementaux. UBS est également un partenaire fondateur de #TOGETHERBAND, campagne menée avec la Bottletop Foundation, qui a pour but de promouvoir les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies pour parvenir à instaurer un monde plus durable d’ici 2030. La campagne #TOGETHERBAND lancera l’l’ODD5, Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles en mars pour coïncider avec l’initiative.

Bloomberg Startup, programme philanthropique mondial d’engagement en faveur de l’éducation, appuie les jeunes femmes du monde entier en fournissant l’accès à des mentors, des stages et des ateliers de préparation aux carrières qui mettent les étudiants en présence de diverses femmes influentes. Pour en savoir plus sur la manière dont Bloomberg se mobilise en faveur de l’avancement des femmes, visitez le site : https://www.bloomberg.com/women.

Partenaires à but non lucratif confirmés pour le programme « Girls Take Finance » 2020 :

Plus tard au cours de l’année 2020, UBS et Bloomberg déploieront également le programme Girls Take Finance en Indonésie et en Inde, en organisant des évènements à Jakarta, Bombay et GIFT City.

