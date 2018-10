UBS : lance une offensive pour arrêter son procès à Paris

Données financières (CHF) CA 2018 29 959 M EBIT 2018 6 280 M Résultat net 2018 4 741 M Dette 2018 - Rendement 2018 4,64% PER 2018 11,93 PER 2019 10,18 Capi. / CA 2018 1,94x Capi. / CA 2019 1,86x Capitalisation 58 116 M Graphique UBS GROUP Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique UBS GROUP Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Sergio P. Ermotti Group Chief Executive Officer Axel A. Weber Chairman Sabine Keller-Busse Group Chief Operating Officer Kirt Gardner Group Chief Financial Officer Michel Demaré Independent Vice Chairman