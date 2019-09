UBS : lève 225 millions USD pour le fonds KKR Global Impact

Zurich, 04 septembre 2019 - UBS, leader mondial de la gestion de fortune, a levé 225 millions USD auprès de ses clients privés pour le fonds KKR Global Impact, dans le cadre d'un plan quinquennal de mobilisation des fortunes privées pour l'intérêt général. Ce montant représente l'un des investissements les plus importants à ce jour dans le véhicule de capital investissement consacré à l'investissement à impact.

Le fonds KKR Global Impact investit dans des entreprises qui fournissent des solutions commerciales contribuant à la réalisation de progrès mesurable d'un ou plusieurs ODD de l'ONU. Plus précisément, la stratégie est axée sur les opportunités intégrant un alignement strict de la performance financière et de l'impact sociétal et écartant tout compromis entre impact positif et résultats financiers.

UBS s'est engagée, lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial de Davos en 2017, à lever 5 milliards USD pour les investissements à impact liés aux ODD dans les cinq prochaines années. UBS a depuis renforcé la part des investissements à impact de ses clients privés dans divers types de produits et classes d'actifs, incluant son portefeuille multi-actifs révolutionnaire 100% durable.

KKR a bâti un modèle éprouvé pour sourcer, analyser et créer de la valeur dans des entreprises du monde entier, y compris les entreprises dont le cœur d'activité répond à un défi sociétal crucial. Forte de cette boîte à outils, l'équipe KKR Global Impact se distingue en mettant l'accent sur les opportunités internationales de capital investissement du marché intermédiaire inférieur, en s'appuyant sur les 10 années d'expérience de KKR en matière d'investissement dans des entreprises qui favorisent le développement durable.

Mark Haefele, Chief Investment Officer d'UBS Global Wealth Management, a déclaré: «Relever les défis du développement durable à l'échelle mondiale constitue une opportunité d'investissement de plus en plus importante pour nous et pour nos clients. Nous sommes ravis de travailler avec des entreprises qui partagent ce point de vue et sont en mesure d'aider nos clients à avoir un impact positif, tout en obtenant un rendement intéressant.»

Christian Wiesendanger, Head of Investment Platforms and Solutions d'UBS Global Wealth Management, a déclaré: «Nous sommes heureux d'avoir établi un partenariat avec KKR pour son Global Impact Fund et d'avoir levé un montant aussi significatif pour cette initiative. Nous sommes impatients de proposer d'autres opportunités de cette nature et d'aider nos clients à renforcer la place de l'investissement impact et de l'investissement durable au sein de leurs portefeuilles.»

Ken Mehlman, Co-Head du fonds KKR Global Impact, a déclaré: «Si nous avons décidé de lancer le fonds KKR Global Impact, c'est parce que nous sommes convaincus que les investisseurs, dans le monde actuel, doivent impérativement concilier impact positif et performance financière. Nous sommes ravis de constater qu'UBS et ses clients privés partagent cette vision, et de pouvoir œuvrer conjointement à la réalisation de cette mission commune.»

Robert Antablin, Co-Head du fonds KKR Global Impact, a déclaré: «Le monde étant confronté à des défis sans précédent, l'investissement dans des entreprises qui créent de la valeur en proposant des solutions commerciales offre des opportunités significatives. Nous sommes ravis de partager cet objectif et cette mission avec UBS et ses clients privés.»