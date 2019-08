UBS : nomme un nouveau chef de la gestion de fortune mondiale

29/08/2019 | 10:26

UBS a nommé Iqbal Khan, ancien dirigeant du Credit Suisse, à la tête de son activité mondiale de gestion de fortune.



Iqbal Khan avait précédemment dirigé l'activité de gestion de fortune internationale du Credit Suisse, qu'il avait transformée avec succès tout en améliorant sa croissance et sa rentabilité.



Selon des rumeurs de marché, la banque privée suisse a placé Iqbal Khan sur sa liste potentielle de PDG.



Iqbal Khan remplacera Martin Blessing, qui a décidé de se retirer de son poste.



La banque d'investissement suisse a également annoncé que Suni Harford, qui a rejoint le groupe en 2017, succédera à Ulrich Koerner à la présidence de l'unité de gestion d'actifs.



Sabine Keller-Busse succédera à Ulrich Koerner en tant que présidente d'UBS Europe, Moyen-Orient et Afrique, en plus de son rôle actuel de directrice de l'exploitation.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.