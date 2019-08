UBS : ouvre son UBS Business Solutions Center à Bienne

Zurich/Bienne, le 26 août 2019 - UBS inaugure son UBS Business Solutions Center (UBS-BSC) à Bienne. Ce point fort constitue aussi le point final de sa stratégie d'implantation suisse.

Le bâtiment sis à l'Aarbergstrasse à Bienne est situé au centre-ville et est bien desservi par les transports publics: un emplacement idéal pour les pendulaires. Sur 7700 m2, il peut accueillir jusqu'à 600 collaborateurs. UBS occupe en tout trois étages. Le deuxième étage est déjà opérationnel. Le reste des travaux prendra fin dans le courant de l'année.

Les nouveaux bureaux sont équipés conformément au concept UBS Workplace Now et proposent un environnement moderne avec une infrastructure performante. Bienne, avec son important bassin de population et son réseau de hautes écoles, permet d'attirer du personnel qualifié.

UBS est bien ancrée dans le Seeland qui représente une zone de marché importante pour la banque. Avec l'implantation du centre opérationnel de Bienne, cette connexion est encore renforcée. Au cours des prochaines années, UBS continuera d'ailleurs à progressivement développer le BSC de Bienne.

L'UBS-BSC fait partie d'un réseau de sites répartis dans le monde entier. En 2012, UBS a défini sa stratégie globale d'UBS Business Solutions Centers afin de pouvoir fournir différents services et prestations partout dans le monde, 24 heures sur 24. La banque gère désormais au total onze centres opérationnels de ce type - trois en Suisse (Bienne, Schaffhouse et Manno-Suglio) et huit dans d'autres régions de par le monde (Pologne, Inde, Chine et Etats-Unis). Plus de 13 000 collaborateurs internes et externes travaillent dans des UBS-BSC partout sur la planète.

«Au cours des dernières années, nous avons mis en place un réseau de centres opérationnels grâce auxquels nous garantissons à nos clients des services de qualité, disponibles en permanence. Je suis impressionnée par l'envie de changement et l'engagement des collaborateurs dans ces BSC et me réjouis de cette nouvelle expansion à Bienne», a indiqué Sabine Keller-Busse, Group Chief Operating Officer.

Témoins de l'engagement clair d'UBS par rapport au marché intérieur helvétique, les sites suisses ont, dès le départ, constitué un élément central de la stratégie d'implantation des UBS-BSC. Après l'ouverture de l'UBS-BSC à Schaffhouse en automne 2017 et du centre de compétences dédié à l'intelligence artificielle à Manno-Suglio au Tessin en novembre 2018, UBS achève sa stratégie d'implantations en Suisse avec l'inauguration de l'UBS-BSC de Bienne.