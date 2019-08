UBS : recrute un ancien conseiller de la BoE

23/08/2019 | 10:57

UBS a indiqué vendredi avoir recruté Huw van Steenis, un ancien conseiller de Mark Carney à la Banque d'Angleterre, pour prendre la tête de son comité de finance durable, sur lequel le groupe bancaire dit miser beaucoup d'espoirs.



Cette entité - qui doit regrouper quelques uns des principaux cadres dirigeants de la banque d'affaires suisse - vise à capter les opportunités de croissance sur ce segment de marché qui revêt une importance grandissante aux yeux des clients et des investisseurs, explique UBS.



Pour mémoire, la finance durable vise à générer un rendement non seulement financier, mais également écologique et social à plus long terme.



Huw van Steenis dirigera également l'équipe des relations avec les investisseurs, précise UBS dans un communiqué.



