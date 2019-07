UBS se dote d'une équipe spécialisée dans les levées de fonds privées

Zurich (awp) - UBS se dote d'une nouvelle unité dans sa banque d'affaires. Le numéro un bancaire helvétique met en place une équipe dite de "Private Capital Markets" (PCM), spécialisée dans les levées de fonds privées, une activité disposant d'un "énorme potentiel", écrit la banque aux trois clefs dans une note interne qu'AWP s'est procurée mercredi.

Dans le cadre d'une "approche holistique", la nouvelle équipe est appelée à se concentrer sur les transactions et les investissements sur le marché privé, explique UBS. Parmi les opérations financières visées figurent notamment des financements en vue d'introductions en Bourse, des prêts personnels structurés et des investissements dans les infrastructures. Les spécialistes de PCM oeuvreront en étroite collaboration avec les autres unités de l'établissement.

L'équipe PCM travaillera sur une base régionale, avec un responsable pour chaque grande région, à savoir les Amériques, la zone Emea (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et Apac (Asie-Pacifique). L'initiative ambitionne de répondre au mieux aux besoins des clients, tout en offrant aux investisseurs des possibilités "nouvelles et novatrices".

Plusieurs années devraient s'écouler avant que la nouvelle activité ne soit pleinement opérationnelle, a déclaré à l'agence Reuters Piero Novelli, co-responsable de la banque d'affaires d'UBS. Ce dernier n'exclut cependant pas que la nouvelle unité puisse générer d'ici quelques années des revenus d'un demi-milliard de dollars par an.

