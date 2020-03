UBS : va arrêter de financer certains projets polluants

05/03/2020 | 12:56

UBS s'est engagée jeudi à ne plus financer de nouveaux projets pétroliers offshore dans la région arctique, des mines de charbon thermique ou des projets de sables bitumineux.



Lors de la présentation de son rapport de développement durable pour 2019, UBS a en effet déclaré avoir réduit les actifs liés au carbone dans son bilan à 1,9 milliard de dollars l'an dernier, ce qui représente une baisse de plus de 40% par rapport à 2018. Par ailleurs, UBS a augmenté ses investissements durables de plus de 56% à 488 milliards de dollars.



Cela représente un taux des actifs investis qui a plus que doublé pour atteindre 13,5% (5,6% en 2017). UBS précise ainsi avoir dépassé son objectif avec un an d'avance.







