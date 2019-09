UBS : veut réorganiser ses activités de banque d'investissement

La réorganisation envisagée pourrait se solder par la suppression de plusieurs centaines de postes au sein de la branche de banque d'investissement, notamment dans les échelons les plus élevés, ajoute le quotidien en citant des sources proches du dossier.

L'article précise que le projet doit être présenté officiellement jeudi aux salariés.

UBS s'est refusé à tout commentaire.

Selon le Financial Times, la division action d'UBS va être fusionnée avec les activités de devises, taux et crédit (FRC) pour former une seule branche de titres et de trading.

(Aishwarya Nair à Bangalore; Marc Angrand pour le service français)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CREDIT SUISSE GROUP AG 1.04% 11.64 6.67% UBS GROUP -0.05% 10.3 -15.77%