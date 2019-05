Un ancien dirigeant d'UBS aux commandes de la banque privée luxembourgeoise KBL

Zurich (awp/sda/reu) - Jürg Zeltner, anciennement en charge de l'unité de gestion de fortune du géant bancaire UBS, a été désigné pour prendre la tête du groupe de banque privée KBL, basé au Luxembourg.

L'ex-cadre d'UBS aura pour mission de faire croître l'institut, dont la masse sous gestion avoisine les 73 milliards d'euros. KBL dispose de filiales en Belgique, en France, en Allemagne, au Luxembourg, à Monaco, au Pays-Bas, en Espagne et au Royaume-Uni, précise un communiqué diffusé vendredi.

Jürg Zeltner avait dirigé les activités de gestion de fortune internationale d'UBS jusqu'à son départ surprise intervenu fin 2017. Son nom a depuis circulé de manière répétée comme candidat à diverses positions dirigeantes dans la branche.

Un autre ex-cadre du numéro un bancaire helvétique devrait prochainement le rejoindre chez KBL. Il s'agit de l'ancien vice-président de la gestion de fortune, Jakob Stott, qui sera précisément en charge de cette activité au sein de l'établissement luxembourgeois.

Cité dans le communiqué, M. Stott se réjouit de rejoindre un "challenger de la branche", plus petit et plus agile que les grandes banques. Les deux dirigeants disposeront font également leur entrée à l'actionnariat de KBL.

