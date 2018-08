Etude d'UBS: Indicateur de compétitivité des cantons 2018 L'industrie suisse du high-tech, un facteur clé de compétitivité

Zurich, 28 août 2018 - L'Indicateur de compétitivité des cantons (ICC) 2018, publié par l'UBS Chief Investment Office GWM, renseigne sur le potentiel de croissance à long terme des différents cantons suisses. Il apparaît ainsi que Zoug, Zurich et Bâle-Ville sont les cantons les plus compétitifs du pays. Argovie, Schwytz, Lucerne et Vaud affichent eux aussi un potentiel de croissance supérieur à la moyenne.

De solides perspectives de croissance apparaissent dans un groupe serré de onze cantons, avec Nidwald en tête et Obwald en queue de peloton. Entre les deux, on retrouve des cantons de Suisse orientale et du Plateau, comme Bâle-Campagne et Genève. Les cantons de montagne - les Grisons et le Valais - ainsi que le canton du Jura comptent parmi ceux dont la compétitivité relative est la plus faible.

L'industrie améliore la compétitivité

La compétitivité n'est pas une dimension qui change du jour au lendemain. Ainsi, quatorze cantons n'ont pas changé de place au classement depuis la dernière édition de l'ICC, en 2016. Les perspectives de croissance relatives s'améliorent toutefois pour Schwytz et Schaffhouse, qui gagnent chacun trois rangs, tandis que Berne et le Tessin gagnent deux places. En revanche, les cantons d'Obwald, de Nidwald, de Fribourg et d'Appenzell-Rhodes-Intérieures reculent de deux rangs ou plus.

Les perspectives positives pour l'industrie suisse du high-tech expliquent l'évolution relative de la force structurelle des économies: il s'agit d'un facteur clé de compétitivité. C'est ce qui explique notamment la bonne position des cantons industriels bien diversifiés, comme Schaffhouse, Thurgovie ou Soleure.

Le Projet fiscal 17 rebat les cartes

Si, pour les entreprises les coûts relatifs d'implantation n'ont guère changé par rapport à 2016, les modifications des taux d'imposition cantonaux des entreprises prévues dans le Projet fiscal 17 devraient commencer à faire effet. Genève et Vaud devraient ainsi devenir plus fiscalement attrayants, tandis que Zurich et Argovie perdraient en compétitivité sur ce plan.

Cependant, d'autres coûts devraient devenir plus déterminants, comme les loyers de bureaux, les prix de l'énergie, les salaires et les impôts sur le revenu des personnes physiques. Les perdants seraient alors les cantons de Suisse centrale qui ont jusqu'ici attiré les entreprises à grands coups de baisses d'impôts. Saint-Gall et Thurgovie en Suisse orientale, mais aussi Soleure et le Tessin devraient profiter de ce déplacement des coûts et donc monter dans le classement.