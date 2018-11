UBS : L'indice de bulle immobilière sort de la zone «risque»

Zurich, 2 novembre 2018 - L'UBS Swiss Real Estate Bubble Index chute à 0,87 point d'indice. Ainsi, le risque d'une bulle immobilière sur le marché du logement en propriété a de nouveau reculé au troisième trimestre 2018. L'indice sort désormais de la zone «risque» pour la première fois depuis mi-2012.

L'essor économique atténue les risques systématiques

Au dernier trimestre, sur le marché du logement en propriété, l'évolution des prix et la croissance de l'encours des hypothèques se sont légèrement accélérées. Néanmoins, les taux de croissance sont restés faibles et à la traîne par rapport à l'évolution conjoncturelle. Par conséquent, les sous-indicateurs «rapport prix-revenus» et «rapport entre l'endettement hypothécaire et les revenus disponibles cumulés des ménages» ont décliné, ce qui a entraîné le recul de l'indice de bulle immobilière.

Aucun signe de bulle immobilière en vue

Au cours du dernier trimestre, l'évolution du marché était le reflet des trois dernières années. Depuis 2015, malgré les intérêts négatifs et une croissance économique supérieure à la moyenne, les prix des logements en propriété en Suisse n'ont augmenté que de 0,8% par an. Ainsi, la hausse des prix n'a pas suivi le rythme des revenus des ménages, qui eux ont progressé annuellement de 1% sur la même période.

Si la dette hypothécaire a augmenté encore plus rapidement que les revenus des ménages jusqu'en 2017, cette situation a changé. Depuis 2015, seul le rapport prix-revenus a augmenté de façon quasi continue, ce qui est le signe d'un marché du logement en propriété en plein essor. Néanmoins, cette situation était imputable à la baisse des loyers sur le marché. En conclusion, les signes d'une bulle immobilière sur le marché du logement en propriété suisse se sont nettement essoufflés.

Néanmoins, le risque de fluctuation des intérêts reste toujours aussi élevé. Ainsi, le montant absolu des prix des logements en propriété et l'écart de plus en plus grand entre les prix d'achat et les loyers, conjugué au relèvement des intérêts, laissent présager des corrections de valeur significatives à terme.

Note de la rédaction: Au cours des derniers trimestres, le risque de bulle immobilière a nettement diminué. L'UBS Swiss Real Estate Bubble Index ne sera donc plus envoyé sous forme de communiqué de presse jusqu'à nouvel ordre. Néanmoins, UBS va continuer de calculer le modèle et de le publier chaque trimestre dans une version légèrement abrégée.



L'UBS Swiss Real Estate Bubble Index - troisième trimestre 2018