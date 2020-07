UBS : Credit Suisse rehausse son objectif de cours

07/07/2020 | 13:05

Credit Suisse réitère son opinion 'surperformance' sur UBS avec un objectif de cours rehaussé de 13,5 à 14 francs suisses, déclarant 'continuer de voir les collecteurs d'actifs suisses comme les mieux placés dans le contexte de crise du Covid'.



Le broker cite en effet pour ces valeurs 'des hausses rares d'estimations de résultats soutenues par des revenus de transactions forts, un risque de crédit limité et un régulateur qui autorise des versements de dividendes'.



Il remonte ses estimations de BPA 2020 pour UBS avant un deuxième trimestre 'probablement vigoureux', et confirme le titre comme 'l'un de ses trois favoris aux côtés de Julius Baer (qui bénéficie des mêmes tendances) et de Crédit Agricole'.



