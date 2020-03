Le patron d'UBS Suisse prévoit une hausse des faillites

Zurich (awp) - Depuis jeudi dernier, l'UBS a reçu plus de 10'000 demandes de crédit-relais de la part d'entreprises. Dans l'ensemble, durant les deux premiers jours, la grande banque a accordé pour plus d'un milliard de francs suisses de prêts, a déclaré le patron d'UBS suisse Axel Lehmann à la NZZ am Sonntag. La somme moyenne des crédits est nettement inférieure à 200'000 francs suisses, a-t-il ajouté.

M. Lehmann a précisé qu'UBS a la capacité d'octroyer plusieurs milliards de francs suisses de crédits supplémentaires. Mais il faut s'attendre à des pertes plus élevées sur ces fonds. Il y aura des défauts de remboursement et probablement malheuresement plus de faillites, a déclaré M. Lehmann. La banque est cependant suffisamment capitalisée pour supporter de telles pertes.

Afin de faire face à la demande de crédits, la banque a remobilisé 300 positions et environ une centaine de robots. La durée moyenne visée de 30 minutes pour l'octroi d'un crédit est respectée dans de nombreux cas.

Depuis la mi-mars, les licenciements prévus dans le cadre du programme de restructuration de la banque ont été interrompus. La situation est évaluée en permanence, a relevé M. Lehmann.

