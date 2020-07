MONCLER : UBS dégrade à Neutre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBS a dégradé sa recommandation sur Moncler d'Achat à Neutre et abaissé son objectif de cours de 37,1 à 36,5 euros. Le solide parcours de la griffe italienne, la qualité éprouvée de son management et ses marges élevées lui permettent de bien résister à la crise actuelle. De plus, l'ouverture de nouveaux espaces, une rareté dans le secteur, soutiendra sa croissance. Cependant, le courtier estime que le titre pourrait souffrir du manque de visibilité sur l'amélioration de ses résultats. Il juge que le potentiel de hausse est très limité.Par ailleurs observe-t-il, le consensus table sur une croissance au dernier trimestre lié au retour graduel des touristes en Europe, ce qui est loin d'être certain.