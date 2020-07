Prévisions UBS: bénéfice au 2e trimestre attendu à 932 millions de dollars

Zurich (awp) - UBS publie mardi ses résultats au deuxième trimestre 2020. Six analystes se sont prêtés au jeu des prévisions:

(en mio USD) consensus AWP T1 20A T2 19A produit d'exploitation 7'297 7'532 7'934 charges d'exploitation 5'852 5'926 5'773 bénéfice avant impôts 1'276 2'008 1'759 bénéfice net 932 1'595 1'392

FOCUS: les analystes restent dans l'expectative pour le deuxième trimestre. Les trois premiers mois n'étaient pas représentatifs de l'impact du coronavirus sur les affaires. Les résultats des grandes banques américaines déjà publiés permettent cependant de deviner certaines tendances.

JPMorgan et Bank of America ont vu leurs bénéfices respectifs divisés de moitié en rythme annuel. Le résultat de Citigroup a chuté de près des trois quarts, tandis que Wells Fargo a bouclé le deuxième partiel sur une perte. Tous ces établissements ont dû constituer des provisions pour couvrir les risques crédits liés à la pandémie de Covid-19.

Plus portés sur les marchés des capitaux, Goldman Sachs et Morgan Stanley ont dégagé un bénéfice légèrement supérieur en comparaison annuelle.

UBS, pour sa part, a mis le curseur stratégique sur la gestion de fortune, ce qui différencie le numéro un bancaire helvétique de ses compétiteurs américains. Malgré cela, UBS a dû vraisemblablement procéder à de nouveaux correctifs de valeur et constituer de nouvelles provisions.

Les correctifs de valeur sur crédit ont atteint 286 millions de dollars au premier trimestre. Les emprunts Covid ne devraient cependant pas poser trop de problèmes à la grande banque. A mi-juin, celle-ci a annoncé l'octroi d'un volume total de 2,7 milliards de francs suisses de crédit à taux zéro garantis par la Confédération.

En termes de recettes, un affaiblissement est attendu par rapport au premier trimestre. Les volumes clientèle sur les marchés financiers devraient avoir fortement diminué entre avril et juin. Les activités d'introduction en Bourse, de fusion/acquisition ont également connu un ralentissement important. En revanche, la reprise des marchés financiers devrait avoir un impact positif sur les commissions dans la gestion de fortune.

La crise du coronavirus vient s'ajouter à un contexte déjà difficile pour les valeurs bancaires, minées par les taux négatifs.

Les investisseurs vont rester à l'affût de toute déclaration relative à la rémunération des actionnaires, notamment la deuxième tranche de dividende qui doit être versée cet automne.

OBJECTIFS (au niveau du groupe):

Fin janvier, UBS a ajusté ses objectifs à l'occasion de la publication de ses résultats 2019:

rendement du groupe: 12-15% sur les fonds propres durs (RoCET1) efficience: levier d'exploitation positif, ratio coûts/revenus de 75-78% croissance: +10-15% du bénéfice avant impôts pour GWM allocation du capital: jusqu'à un tiers de RWA et LRD dans IB objectifs de capital: ratio de fonds propres durs 13% (CET1) ratio de levier 3,7% (CET1)

POUR MÉMOIRE:

DIVIDENDE: UBS a scindé le dividende 2019 en deux tranches "sur ordre" de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma). Ainsi, 0,365 dollar par action seront versés à titre de dividende ordinaire, les 0,365 dollar restants devant recevoir l'aval des actionnaires à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire qui sera convoquée après la publication des résultats du troisième trimestre.

RACHAT D'ACTIONS: un programme sur trois ans (2018-2021) est en cours pour un volume de 2 milliards de francs suisses. Près de 1,9 milliard a d'ores et déjà été racheté.

RATIOS DE CAPITAL: UBS se targue d'être une des grandes banques les mieux capitalisées de la planète. A fin décembre, son ratio de fonds propres durs (CET1) se situait à 13,7% et le ratio de levier (endettement) correspondant à 3,9%, en ligne avec les ambitions formulées.

AFFAIRES: la liste des affaires juridiques ouvertes impliquant UBS ne cesse de s'allonger.

La plus importante est celle du dossier fiscal français. En février 2019, la banque avait été sanctionnée par un tribunal parisien d'une amende record 3,5 milliards d'euros, assortie d'un versement de 800 millions de dommages à l'État français. Un jugement contre lequel un recours avait été déposé.

En septembre, la cour de cassation de Paris a estimé que les tribunaux français doivent calculer leurs amendes sur la base des impôts effectivement soustraits et non sur la base des fortunes cachées au fisc. Ce jugement est de la plus haute importance pour UBS, car il pourrait influencer l'issue du recours.

Le procès en appel initialement prévu du 2 au 29 juin, a été déplacé du 8 au 24 mars 2021 en raison de la crise du coronavirus. Quoi qu'il en soit, le cas risque d'occuper UBS encore plusieurs années. Les provisions constituées pour cette affaire se montent actuellement à 505 millions de dollars (450 millions d'euros). Fin 2019, UBS avait fait état dans ses comptes de provisions pour frais judiciaires de 2,48 milliards de dollars.

Aux Etats-Unis, UBS n'est pas parvenu à un accord avec le Département américain de la Justice (DoJ) concernant un litige sur les titres adossés à des créances hypothécaires (RMBS). Le cas devra être tranché par un tribunal.

DIRECTION: en février, UBS a désigné le patron du groupe bancaire néerlandais ING, Ralph Hamers, pour succéder au sortant Sergio Ermotti à la tête du groupe à compter du 1er novembre. Le futur dirigeant rejoindra l'équipe de direction dès le 1er septembre afin d'assurer une transition sans heurts. Le Tessinois rejoindra quant à lui le conseil d'administration de Swiss Re, dont il devrait reprendre la présidence en 2021.

COURS DE L'ACTION: vendredi, vers 13h, l'action UBS s'échangeait à 11,34 francs suisses, en recul de 7% depuis le début de l'année. Cette performance place la banque aux trois clés nettement au-dessus de la rivale Credit Suisse, qui accuse un recul de 23%. L'indice SMI a cédé 2%. Avant la crise du coronavirus, le titre a plafonné à 13,28 francs suisses. Le plus bas annuel est de 7,002 francs suisses.

