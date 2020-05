UBS: Fitch confirme 'A+' et perspective "négative"

Zurich (awp) - Fitch a confirmé le rating long terme d'émetteur (IDR) d'UBS Group à "A+" ainsi que les notes d'UBS AG, UBS Schweiz AG "AA-". Les ratings Viability (VR) des trois entités est confirmé à "a+". La perspective reste "négative".

Si la perspective reste "négative", c'est dû aux effets économiques de la pandémie du coronavirus et des risques pour les revenus, la qualité des actifs et la capitalisation du groupe que cela comporte. Un bilan peu exposé au risque et le solide modèle commercial d'UBS font que les effets de la crise économique sur le profil financier du groupe seront plus modérés que pour bien des autres concurrents.

uh/rp