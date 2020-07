UBS Outlook Suisse: les entreprises comptent sur une reprise

Un sondage d'UBS réalisé auprès de 2500 entreprises révèle qu'elles croient toujours en une reprise à moyen terme. Pour 2022, 71% d'entre elles escomptent un chiffre d'affaires aussi élevé, voire supérieur à celui de 2019. 87% des entreprises comptent ainsi employer autant, voire plus de collaborateurs.

Fort heureusement, ces taux valent non seulement pour toutes les entreprises, mais aussi pour toutes les branches et toutes les régions. Même dans la gastronomie, un secteur très éprouvé, trois quarts des participants au sondage envisagent d'employer autant de personnel, voire plus en 2022 qu'en 2019. Au Tessin, ils sont 87%.

Toutefois, selon les branches, jusqu'à un quart des entreprises ne s'attendent pas, dans un avenir prévisible, à employer autant de personnel qu'avant la crise. En conséquence, les perspectives d'investissement et d'emploi de ces entreprises sont donc susceptibles d'être beaucoup plus modestes.

Axel P. Lehmann, President UBS Switzerland, souligne: «Il est rassurant de constater qu'une très large majorité des entreprises s'attendent à une reprise à moyen terme et sont prêtes à investir dans des technologies d'avenir prometteuses. Cet optimisme et cette confiance dans des modes de pensée et d'action entrepreneuriaux sont la condition de base pour que la Suisse sorte renforcée de cette crise.»

Les attentes stables des entreprises sont le fondement d'une reprise durable. Néanmoins, il ne faut pas oublier qu'en cas d'évolution négative de la pandémie, les attentes et donc la volonté des entreprises d'investir pourraient aussi très rapidement se détériorer à nouveau et que la reprise est donc tout sauf garantie.

Certes, les économistes d'UBS prévoient une baisse du produit intérieur brut de 5,5% pour cette année, mais ce sondage des entreprises les conforte dans leur opinion que l'économie helvétique sera capable de croître de 4,4% l'année prochaine. Afin de soutenir la reprise, également sur le plan monétaire, la Banque nationale est susceptible, dans un avenir prévisible, de maintenir les taux directeurs en territoire négatif.