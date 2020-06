UBS : lance key4 – la nouvelle plateforme hypothécaire pour les logements en propriété

Zurich, 26 juin 2020 - UBS lance key4, une nouvelle plateforme ouverte en ligne pour le financement et l'achat de logements en propriété.

«La très innovante plateforme en ligne key4 constitue un élément central de la stratégie digitale d'UBS en Suisse. Elle représente la progression logique des activités menées sur nos plateformes. Nous avions débuté, il y a trois ans, avec le lancement de la plateforme de crédit «UBS Atrium» réservées aux immeubles de rendement. Avec key4, nous voulons devenir le leader du marché dans le domaine des plateformes et du courtage d'hypothèques, avec, à moyen terme, un volume de prêts hypothécaires de 5 à 10 milliards de francs.», a indiqué Axel P. Lehmann, President d'UBS Switzerland .

Key4 permet à UBS de compléter son offre de conseil globale de premier ordre et d'élargir ses solutions hypothécaires afin de s'adapter à l'évolution des besoins de la clientèle. Axée sur les besoins des clients familiers avec les outils numériques, la plateforme offre, dans un premier temps, la possibilité de prolonger facilement les hypothèques existantes. Pour le financement de logements à usage propre, les clients privés suisses peuvent, sur la plateforme, choisir parmi les offres d'investisseurs helvétiques tiers triés sur le volet.

Ils peuvent ainsi profiter des conditions intéressantes offertes par divers investisseurs institutionnels tels que les caisses de pension, les fondations de placement ou les banques, dont également UBS. Très convivial, le cheminement en ligne permet au client de comparer différentes offres et d'opter pour le financement le plus approprié pour le nouveau logement en propriété.

Martha Böckenfeld, responsable Digital Platforms & Marketplaces, a déclaré: «Avec key4, nous ne lançons pas seulement une plateforme digitale de financement pour les logements à usage propre axée sur les besoins des clients à l'aise dans le monde numérique. Comme écosystème ouvert la plateforme offrira de nombreux autres services, notamment grâce aux partenariats avec des tiers sélectionnés. Nous voulons ainsi aider nos clients dans toutes les questions liées au thème du logement et du financement d'un logement en propriété.»

Outre le financement immobilier, l'accent sera mis sur de nombreux services et outils d'aide pour les propriétaires, couvrant l'ensemble du cycle de vie d'un bien immobilier, de la recherche et de l'achat d'un logement à la prolongation d'une hypothèque existante, en passant par un nombre toujours croissant d'offres de partenaires sur les questions de la propriété et du logement. Lors de la prochaine étape, avec le modèle de partenariat ouvert de key4, les clients recevront toutes les informations nécessaires sur le thème du logement en propriété, bien au-delà du simple financement.

A partir de l'automne 2020, il sera également possible de conclure sur la plateforme de nouvelles hypothèques. Des prestations et des offres de partenaires supplémentaires y seront ajoutées en permanence.

Fonctionnement de key4

Disponible aux personnes intéressées via un ordinateur, un smartphone ou une tablette, key4 permet de saisir en ligne les principales données sur le prêt hypothécaire souhaité, sur le bien immobilier et sur la situation financière individuelle du client. En quelques secondes, les offres sans engagement les plus intéressantes des différents prestataires s'affichent. Si le client souhaite une offre ferme, il sélectionne, en vue d'un entretien-conseil téléphonique, le créneau horaire qui lui convient le mieux. Parallèlement à la confirmation du rendez-vous, il reçoit aussi une offre personnelle qui servira de base de discussion lors de l'entretien-conseil. Une fois le financement conclu, key4 gère, suit et traite l'hypothèque de bout en bout, quel que soit le prestataire choisi par le client.

«key4 by UBS» en bref

«key4 - by UBS» allie l'expertise et la confiance à l'égard d'UBS sur la base de cinq piliers clairement définis:

approche «mobile first» pour les clients à l'aise dans le monde digital;

simplicité et orientation sur les besoins des clients prenant leurs décisions de manière autonome;

conditions intéressantes et transparentes;

prestations financières pratiques et aisément accessibles;

contenus et prestations offrant aux clients une plus-value sur mesure.

Ces éléments seront mis en avant avec le nouveau graphisme de la marque key4, qui inclut des éléments, des couleurs et des polices de caractères propres, qui sont conçus en complément, mais avec un positionnement indépendant, sous la marque UBS.

UBS Switzerland AG