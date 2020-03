UBS maintient sa proposition de dividende de 73 centimes

Zurich (awp) - UBS proposera bien un dividende ordinaire de 73 centimes par action au titre de 2019 lors de son assemblée générale du 29 avril. Celle-ci se tiendra sans la présence physique des actionnaires en raison du coronavirus.

Les actionnaires pourront exercer leur droit de vote via un mandataire indépendant. Les discussions seront accessibles en ligne en allemand et en anglais. L'an dernier, un dividende de 0,70 franc par action, relevé de 5 centimes sur un an, avait été proposé au titre de 2018.

A l'agenda notamment de l'assemblée, la réélection des membres du conseil d'administration, dont le président Axel Weber, et la nomination de deux nouveaux administrateurs, Nathalie Rachou et Mark Hughes.

ck/al