UBS prolonge son sponsoring à l'Uni de Zurich pour 25 millions

Zurich (awp/ats) - UBS prolonge de dix ans son sponsoring auprès de l'Université de Zurich pour un montant de 25 millions de francs suisses. Jusqu'en 2032, la grande banque financera une nouvelle chaire de professeur et poursuivra son programme de bourses pour doctorants. Le lancement de ce soutien en 2012 avait fait un tollé.

Pour UBS, le renouvellement de cet "engagement" incarne "l'adhésion de la grande banque à la place éducative et économique suisse", déclare le directeur général Sergio Ermotti, cité jeudi dans un communiqué.

Une nouvelle chaire sera ainsi créée au sein du centre UBS de recherches économiques, associé à l'Université de Zurich. La poursuite du programme de bourses concerne le même institut ("UBS Center of Economics in Society"). dont le but est de devenir l'un des meneurs mondiaux en la matière à moyen terme.

En 2012, la grande banque avait fait les gros titres en annonçant qu'elle allait investir jusqu'à 150 millions de francs suisses dans la création de chaires économiques à l'Université de Zurich. Le premier contrat de sponsoring s'est élevé à 100 millions de francs suisses. Le monde scientifique s'était montré indigné. Il craignait qu'UBS puisse influer sur le contenu de la recherche.

Dans un premier temps, l'Université de Zurich avait refusé de publier le contrat de parrainage passé avec UBS. La pression du monde politique a finalement contraint la haute école à présenter les montants, l'identité des donateurs et l'affectation des dons dans une banque de données de sponsoring mises en place en 2019.

De plus en plus d'universités, dont celle de Zurich, sont partiellement financées par des fonds privés toujours plus importants. Groupes technologiques, pharmas ainsi que des fondations font partie des mécènes.

