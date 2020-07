UBS recherché après des résultats au-dessus des attentes au second trimestre

Zurich (awp) - Le titre UBS avait la faveur des investisseurs mardi matin à la Bourse, après avoir présenté des résultats supérieurs aux attentes pour le deuxième trimestre. La banque a fait preuve de résilience, dans un contexte marqué par la pandémie de coronavirus. Le repli du bénéfice net essuyé en raison des provisions constituées pour risques de crédits s'est révélé moins important que ce que craignaient les analystes.

Vers 10h00, le titre UBS avançait de 3,3% à 11,635 francs suisses, dans un SMI en hausse de 0,38%. Le concurrent Credit Suisse était entraîné dans son sillage (+3,4% à 10,395 francs suisses).

"Les provisions pour crédits sont importantes: elles sont significativement inférieures à ce que nous attendions", notent les analystes de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) dans un commentaire. Ils sont néanmoins surpris par l'annonce d'UBS selon laquelle les provisions de crédits au deuxième semestre seront inférieures à celles du premier, dans la mesure où la vague de faillites devrait déferler seulement en fin d'automne.

Les revenus ont dépassé les attentes, relèvent les analystes de Vontobel dans un commentaire. Toutefois, ces derniers s'attendent à ce que les vents contraires soufflent encore plus fort sur la deuxième moitié de l'exercice, alors que les taux plus bas aux Etats-Unis pèseront sur le produit net d'intérêt et que l'activité transactionnelle doit ralentir.

En outre, reprendre le programme de rachat d'actions au quatrième trimestre serait une bonne surprise. "Nous pensons que les activités combinées d'UBS et le profil de risque de l'entreprise sont plus intéressants que pour beaucoup de ses pairs à l'international", concluent les analystes.

ol/al