USA: la SEC inflige une amende à un ancien courtier en emprunts d'UBS

New York (awp) - L'autorité américaine de surveillance de la Bourse SEC a infligé une amende à un ancien courtier en emprunts d'UBS. Cet ancien directeur exécutif d'UBS Financial Services a accepté des centaines de commandes de clients pour des emprunts communaux, alors qu'il aurait dû savoir que ces clients n'étaient pas habilités à faire des commandes, a indiqué la SEC jeudi soir.

Les clients en question étaient des personnes physiques et morales qui achetaient pour les revendre immédiatement de nouveaux emprunts de communes. L'ancien cadre d'UBS a travaillé entre avril 2015 et juin 2016 au desk chargé de ces emprunts. La SEC lui a infligé une interdiction d'exercer le métier de courtier durant six mois et une amende de 25'000 dollars.

jb/rp