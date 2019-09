Ucar : Euroland Corporate abaisse son objectif de cours

03/09/2019 | 10:03

Euroland Corporate maintient son conseil 'accumuler' sur Ucar tout en ajustant son objectif de cours de 18 à 17,5 euros, suite à la publication d'un chiffre d'affaires de 19,3 millions d'euros au titre du premier semestre, en baisse de 20,7%.



Il précise toutefois qu'en excluant l'impact de l'arrêt du partenariat avec PSA, le CA serait ressorti relativement stable. Le CA core business a augmenté de 16,8%, prenant en compte une baisse de l'activité succursales et grands comptes et des 'services aux réseaux'.



'La cadence d'investissement adoptée sur Ucar2Share devrait être une composante importante de l'atterrissage 2019. Plus de visibilité sera donnée lors des résultats semestriels à ce sujet', note l'analyste, qui demeure prudent sur le titre dans l'attente.



