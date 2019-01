UCAR : Bilan Semestriel du contrat de liquidité contracté avec Louis Capital Markets

Raison sociale de l'émetteur : UCAR

Société Anonyme

Au capital de 4 705 084,80 Euros

Siège social : 10 rue Louis Pasteur, 92100 Boulogne Billancourt 432 028 173 RCS Nanterre

UCAR : Bilan 2eme semestre 2018 du contrat de liquidité UCAR contracté avec la société Louis Capital Markets

Boulogne Billancourt, le 4 janvier 2019

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société UCAR, confié à Louis Capital Markets, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité ouvert dans les livres d'Oddo BHF SCA à la date 31/12/2018:

▪ 11,245 titres CF_ALUCR

▪ 70,327.65 euros en espèces

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel du contrat, au 29/06/2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

▪ 7,785 titres CF_ALUCR

▪ 129,751.18 euros en espèces

A propos d'UCAR

Fondé en 2000, UCAR est un spécialiste de la location de véhicules courte durée de proximité, positionné pour répondre aux nouveaux modes de consommation de l'automobile. Face à l'évolution des modes de vie urbains, à la baisse du pouvoir d'achat, et à une prise de conscience écologique croissante, l'offre innovante d'UCAR est basée sur :

• Des tarifs transparents et des prix bas toute l'année

• La proximité, avec un développement accéléré du réseau axé sur la franchise

• La qualité de service et la convivialité

• Le développement de réseaux alternatifs : concessionnaires automobiles, ventes en ligne…

UCAR regroupe près de 100 collaborateurs directs et 500 personnes travaillant dans l'ensemble des réseaux (franchisés et collaborateurs franchisés). Le Groupe est présent en France avec 400 agences et une flotte de près de 10 000 véhicules. En 2017, le volume d'affaires sous enseigne UCAR et réseaux associés est de 78 M€. UCAR est coté sur Euronext Growth Paris (FR 0011070457 - ALUCR) depuis le 6 juillet 2011.

Contacts Presse et Investisseurs

UCAR

finance@ucar.fr

UCAR