UCAR : Nomination Marie Laloy Directrice Marketing et Digital

04 septembre 2019

UCAR recrute Marie LALOY comme Directrice Marketing et

Digital.

La stratégie de Ucar s'affirme, son organisation se met en place et de nouveaux talents viennent rejoindre l'opérateur de mobilité et ses associés de la première heure. Ils sont attirés par un projet à la fois ambitieux et humain ainsi qu'un système de co-investissement. C'est le cas de Marie LALOY qui rejoint Ucar Mobility Group au 1er septembre en tant que Directrice associée d'UCAR DIGITAL et Directrice Marketing et Digital d'UCAR Mobility Group.

Marie Laloy est une pionnière du digital, expertise qu'elle a développée depuis 20 ans, dès sa sortie de l'EM Lyon, à la fois dans des start-ups et dans des grands groupes.

Les dix premières années de sa carrière se sont tout d'abord déroulée en start-ups, et plus précisément en agences digitales pure player chez Nextedia, Netbooster, Directinet, puis chez un éditeur de sites de rencontres AGL.

Elle a ensuite passé une dizaine d'années à déployer ses connaissances du marketing digital dans l'univers automobile, au sein du groupe PSA, dans lequel elle a exercé plusieurs fonctions : Global digital Media Expert, Global Chief Digital Officer de la marque Citroën, puis au sein du réseau propre PSA Retail, en tant que Chief Marketing and Digital Officer.

Forte de ces deux atouts, le marketing digital et l'automobile, et après quelques mois de consulting, Marie LALOY débute désormais une nouvelle aventure entrepreneuriale.

Sa mission sera d'accélérer la transformation du groupe vers la révolution du partage automobile, avec comme feuille de route le développement d'une plateforme de marque cohérente et d'une nouvelle plateforme digitale qui permettront de porter la nouvelle offre de mobilité d'Ucar Mobility Group, autour du partage automobile : la location courte durée, la mise en pension de véhicules de particuliers, et la location de véhicules longue durée avec des budgets optimisés grâce aux revenus du partage.

Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir Marie qui en plus d'être une figure du digital, connaît bien le monde de l'automobile et partage les valeurs entrepreneuriales d'Ucar. Le développement d'une société du partage automobile à la fois technologique et humain me semble un terrain d'expression à sa mesure. », déclare Jean-Claude Puerto Salavert, PDG-Fondateur d'Ucar Mobility Group.

Après l'arrivée début juin de Thierry Rougeot, comme Directeur d'Ucar Location (réseau de franchisés Ucar Rent Smarter), l'arrivée de Marie LALOY sur les sujets marketing et digital va permettre d'accompagner l'accélération de la transformation d'Ucar Mobility Group. Le groupe annoncera dans les prochaines semaines l'arrivée de nouveaux talents pour compléter son Comité de Direction et fera un point complet sur son organisation, sa stratégie et ses perspectives.

