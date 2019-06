UCAR : Nomination Thierry Rougeot Directeur Ucar Location

19 juin 2019

UCAR recrute Thierry Rougeot comme Directeur de Ucar

Location et réorganise son comité de direction.

La stratégie de Ucar s'affirme, son organisation se met en place et de nouveaux talents viennent rejoindre l'opérateur de mobilité et ses associés de la première heure. Ils sont attirés par un projet à la fois ambitieux et humain ainsi qu'un système de co-investissement. C'est le cas de Thierry Rougeot qui rejoint le groupe Ucar Mobility comme Directeur de la société Ucar Location.

Thierry Rougeot a une feuille de route précise : développer le réseau des franchisés exclusifs au-delà des 300 points de vente en France.

Ucar Location qui exploite la marque Ucar Rent Smarter est le véritable fer de lance de l'activité réseaux du groupe.

Diplômé de L'EM Normandie et d IMD Lausanne, Thierry a démarré sa carrière comme analyste financier chez Renault Credit International avant de rejoindre GE comme Responsable des Risques puis Directeur du Développement Commercial. En 2007 il rejoint ABN Amro Commercial Finance comme Directeur Général Délégué et est nommé Directeur Général de GMAC Banque en 2009, fonction qu'il occupe jusqu'à sa cession à PSA en 2018. Sa connaissance des réseaux et des solutions de mobilités sont autant d'atouts pour mener à bien le développement du réseau Ucar.

Thierry Rougeot sait qu'il pourra compter sur Christine Blaise.

Christine, associée du démarrage, coordonne le développement et l'activité de l'ensemble des réseaux de proximité. Elle était à l'origine d'Opel Rent et dirigeait depuis plusieurs années les réseaux Rent du groupe PSA. Outre le développement des réseaux en marque blanche, elle vient de créer le réseau Ucar pro (dédié aux distributeurs) et conserve l'animation des ventes aux grands comptes.

Olivier Blaise, également associé fondateur, accompagne Jean Claude Puerto depuis la création de Ucar. Il dirigeait le réseau Ucar depuis 6 ans et va maintenant prendre en charge l'activité Ucar Lease. C'est d'ailleurs avec cette activité de location longue durée aux particuliers qu'Olivier et Jean Claude avaient créé le groupe dans une boutique, avenue du Maine en décembre 1999.

Le périmètre d'Ucar Lease inclut la LLD aux entreprises (développée en partenariat avec ATHLON Car Lease) ainsi que la LLD aux particuliers, «La france qui roule ». Pour mémoire, Ucar s'est engagé à proposer aux particuliers propriétaires de vieilles voitures de les échanger contre des voitures neuves de la même catégorie pour le même budget, contre quelques jours de mise en partage. Cette offre annoncée voilà quelques jours et accessible via le site https://ucar2share.com permet de rouler avec une voiture neuve à moins de 50 euros.

UCAR fera un point complet sur sa stratégie, son organisation et ses perspectives à la rentrée de septembre.

