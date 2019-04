Ucar : résultats 2018

Résultats annuels

A fin décembre 2018, Ucar Mobility Group comptait 471 agences contre 378 agences au 31 décembre 2017, en progression de 25%. Cette accélération du développement est principalement conduite par le déploiement des réseaux en marque blanche. Le réseau d'agences à marque UCAR est resté globalement stable et comptait 108 agences franchisées au 31 décembre 2018.

Le Groupe a par ailleurs annoncé en octobre 2018 un nouvel accord de partenariat avec Yamaha France.

Le Groupe UCAR a enregistré au 31 décembre 2018 un chiffre d'affaires consolidé de 44,3 M€, reflétant d'une part une croissance de 14% du CA Location et Services aux réseaux et d'autre part une hausse du CA Ventes de véhicules de 45%.

Le chiffre d'affaires location sous enseignes, représentatif de l'activité location de l'ensemble des réseaux s'élève à 65,5 M€ en croissance de 16% sur un an.

La croissance du chiffre d'affaires Location et Services aux réseaux est notamment soutenue par la forte évolution des volumes effectués avec les grands comptes (assisteurs, assureurs et LLD).

Le CA des Ventes de véhicules est de nouveau en croissance sur 2018, affichant une hausse de +45%. Les volumes d'approvisionnement ont été dynamisés par une bonne saison.

Le résultat d'exploitation ressort à 1 775 K€, en hausse de 5,3%, porté par les effets conjugués de la réorganisation du réseau succursaliste débutée en 2017 et de la bonne dynamique de croissance des réseaux franchisés et marques blanches. Le résultat d'exploitation intègre également les investissements effectués par le Groupe sur ses plateformes informatiques et digitales, le lancement de sa nouvelle offre d'autopartage, ainsi que les dépenses liées à la mise en place de sa nouvelle identité visuelle et des efforts publicitaires associés avec notamment les dépenses de sponsoring du bateau Ucar - St Michel.

UCAR enregistre en 2018 un résultat courant de 1 704 K€, en hausse de 2,2% par rapport à 2017.

Le résultat exceptionnel 2018 est impacté par une charge exceptionnelle de (488) K€ principalement liée à la fermeture de la succursale de Lille et à la perte d'un procès contre l'administration fiscale sur un différend concernant les taxes sur les véhicules.

Le résultat net ressort ainsi, après exceptionnels et IS, à 969 K€.

En 2018, le Groupe a financé son parc de véhicules ainsi que ses investissements informatiques et digitaux par emprunts. Au 31 décembre 2018, le total des dettes financières s'élevait à 13,7 M€. Les véhicules présents à l'actif pour 8,8 M€ bénéficient tous d'un engagement de reprise « buy back » de la part des constructeurs.

L'évolution de la trésorerie qui passe de 8,8 M€ à 15,3 M€ s'explique principalement par une évolution positive du BFR ainsi que par des livraisons de véhicules attendues sur fin 2018 qui ont eu lieu début 2019.

La situation financière du groupe reste très saine avec des fonds propres de 16,3 M€, contre 15,7 M€ en 2017.

Il sera proposé à l'Assemblée Générale du 20 juin 2019 un versement de dividende de 0,20 centimes par action, identique à l'année précédente.